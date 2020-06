U ponedjeljak se zatvara Koledinečka, autobusi voze izmjenjenom trasom

Zbog radova koji uvjetuju zatvaranje Koledinečke ulice, od ponedjeljka u 9 sati, sve do 6. srpnja, autobusne linije 210, 214, 223 i 235 iz Dubrave prometovat će izmijenjenim trasama.

Autobusna linijau smjeru Novog Retkovca vozit će, a u povratku uobičajenom trasom do raskrižja Koledinečke i zatim nastavlja sljedećom rutom: Ulica Klin - Vinka Žganeca – Mate Lovraka – Dankovečka i dalje redovnom trasom do krajnjeg odredišta. Autobusna linija 214 koja prometuje od Koledinečke do Trnave i Kozari Boka od ponedjeljka će kretati iz Ulice Mate Lovraka te će prometovati kako slijedi: Mate Lovraka – Vinka Žganeca – Klin – Čulinečka cesta te dalje redovnom trasom do krajnjeg odredišta. Po povratku prometovat će uobičajenom trasom do raskrižja Ulice Klin i Koledinečke, a zatim nastaviti ovom rutom: Ulica Klin – Ulica Vinka Žganeca – Ulica Mate Lovraka – Ulica Vile Velebita – Dankovečka ulica – Ulica Mate Lovraka do početnog, odnosno krajnjeg stajališta.

Autobusna linija 223 (Dubrava – Trnovčica – Dubec): terminal Dubrava - uobičajenom trasom do raskrižja Avenije Dubrava i Dankovečke - (ravno) Avenija Dubrava – (lijevo) Ulica Klin - dalje redovnom trasom do krajnjeg odredišta. Po povratku iz Dupca kreće se uobičajenom trasom do raskrižja Ulice Klin i Koledinečke - (ravno) Ulica Klin – (desno) Avenija Dubrava - dalje redovnom trasom do krajnjeg odredišta. Autobusna linija 235 (Dubrava – Trnava – Kozari Bok): terminal Dubrava - uobičajenom trasom do raskrižja Avenije Dubrava i Dankovečke - (ravno) Avenija Dubrava – (desno) Čulinečka cesta - dalje redovnom trasom do krajnjeg odredišta. u smjeru Dubrave autobusi linije 235 voze uobičajenom trasom.