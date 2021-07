Što se ne sviđa turistima u Zagrebu: 'Cijene su više nego što smo mislili...'

Ne znaju baš svi engleski, a i taksi je dosta skup. Stvari su to koje se ne sviđaju turistima u Zagrebu, barem tako kaže njih desetak koje smo sreli, a trenutačno ih je u gradu oko 5500. No zažmirit će na to i sigurno će se vratiti, govore jer im je metropola prekrasna, ostale cijene pristupačne, a svi su jako ljubazni. A to što ima turista, ugodan je prizor jer se u ovo vrijeme lani zbog situacije s koronavirusom nisu mogli vidjeti. Prema statistikama zagrebačke Turističke zajednice, broj dolazaka, uspoređuje li se razdoblje od 1. do 25. srpnja ove i prošle godine, 108 je posto veći, a noćenja su porasla 100 posto.