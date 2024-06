Trkači iz 12 zemalja ovoga vikenda na atraktivnim stazama Žumberka

Atraktivne staze u žumberačkoj zelenoj oazi ovoga će vikenda preplaviti gotovo 800 trkača, profesionalaca i rekreativaca, i to iz 12 zemalja. Održava se, naime, Salomon Žumberak Trail na kojemu će natjecatelji imati prilike okušati se u deset utrka, a Društvo za sport i rekreaciju Jastreb extreme, koje organizira etabliranu međunarodnu manifestaciju, priredilo je i verziju za zagrijavanje.

Gastroponuda, sajam, koncerti

– Glavne utrke na rasporedu su u subotu, a u petak će se svi zainteresirani moći okušati na jednoj kraćoj ruti kako bi se pripremili na ono što ih očekuje. Ista će ruta natjecateljima služiti i u nedjelju na takozvanoj utrci rastrčavanja – kaže predsjednik društva Mladen Budinšćak. Brojne trkače iz cijele Europe, ali i svijeta, dodaje, Trail onamo privlači već više od desetljeća. Ove se godine organizira i XC MTB ŽUT biciklistička utrka, a u dvije dužine i peto kolo prvenstva Hrvatske u nordijskom hodanju. Neki od najboljih trkača iz regije, napominje Budinščak, već danima treniraju na šumskim stazama kako bi se što bolje pripremili te u subotu uhvatili u koštac s 35 kilometara dugom rutom.

Start je u mjestu Dragovanščak, otkuda će trasa trkače odvesti na šumsku stazu preko Rešpeternice do sela Tihočaj, a nakon toga valovito prolazi vrhovima Zečak, Japetić i Plešivica. Odabrana je kao jedna od kvalifikacijskih utrka za prestižnu Golden Trail National series 2024., staza prolazi i bajkovitim vinogradima, a završava u samom centru Jaske, u Perivoju dvorca Erdödy.

Ondje je i cilj polumaratona, a staza od 22 kilometra odabrana je za trkače koji su spremni na izazov svladavanja vrha Japetić, otkuda će ih strmi spust odvesti preko Velikih vrata. Za rekreativce je pak idealna Active trail utrka duga 15 kilometara, koja starta na Plešivičkoj poljanici. Trkače preko Gajeva kamena vodi uzbrdo na vrh Plešivice, a strmi spust i do prekrasnih jaskanskih vinograda i šume Gović. I ona završava u Perivoju dvorca Erdödy, koji je također cilj, ali i start Fun trail utrke od osam kilometara koja je pak namijenjena obiteljima s djecom i pratnjama trkača.

Na svakoj će se stazi, ovisno o duljini, nalaziti i nekoliko punktova za okrjepu, a tijekom tri dana uživat će se i u bogatoj gastroponudi, sajmu izlagača sportske opreme te koncertima. U organizaciji pak pomažu i brojni volonteri, među kojima je i samoborska trkačka legenda Goran Lesjak.

Najljepši su dio nova prijateljstva

– Ove godine neću trčati, što mi je malo žao jer je staza nova, a konkurencija vrhunska, i tada je to poseban adrenalin. Neki vole natjecanje, neki dolaze zbog prirode, no najljepši je dio ovakvih utrka stvaranje novih prijateljstava. U životu sam se doista natrčao, a danas gdje god da krenem imam nekog svog tko će me dočekati kao najbližeg člana obitelji. I to je čar zbog koje biste barem jednom trebali sudjelovati na nekom trailu – ističe Lesjak.

U trkačke je vode, dodaje, zaplovio davne 1985., i to kako bi se dokazao vršnjacima koji su ga zadirkivali jer je bio najmanji u razredu. Po struci je profesor biologije, a radi kao ravnatelj Osnovne škole Mihaela Šiloboda u Svetom Martinu pod Okićem. Sudjelovao je na brojnim prestižnim natjecanjima, među kojima je i Western States Endurance Run, ultramaraton od 100 kilometara koji se održava na stazama planina Sierra Nevada u Kaliforniji. Višestruki je pobjednik velebitskih utrka, sudjelovao je i na Ultra-Trail du Mont-Blanc koji prolazi francuskim Alpama, no rezultati mu nikada nisu bili na prvom mjestu.

– Svaki sam put sebi rekao: 'Idem, dat ću sve od sebe, pa što bude.' Nekada se to pokazalo i najboljom opcijom jer sam se nebrojeno puta izgubio. Primjerice, zbog toga sam ostao bez pobjede na istarskoj utrci na 100 milja, fulao sam stazu jer nije bilo dobro označeno, a često se dogodi i da ljudi namjerno miču oznake. Stoga je iznimno važna organizacija, a u subotu sigurno neće biti takvih slučajeva, toga se nitko ne treba bojati – zaključuje Lesjak.