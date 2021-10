Zbog ranijeg početka noćnih radova na raskrižju Savske i Selske ceste, tramvajske linije 5, 7 i 17 će u svojim posljednjim polascima večeras prometovati skraćenim trasama.

Linija 5 u polasku iz Dubrave u 23.04 sati vozi do Jaruna, a u polasku iz Dubrave u 23.20 sati vozi do Savskog mosta. Linija 7 u polasku iz Dupca u 23.21 sati vozi do Arene Zagreb. Linija 17 u polasku s Borongaja u 23.16 sati vozi do Jaruna.