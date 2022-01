Tomaševićeva zamjenica: Upravljamo tankerom s pokvarenim komandama

Danijela Dolenec, zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića na Facebooku je objavila status u kojem se osvrnula na prvih sedam mjeseci platforme Možemo! na čelu Zagreba. prenosio ga u cijelosti:

"Uzela sam malo vremena ovog prvog dana Nove godine za pogled unatrag, bistrenje vizije i prikupljanje snage za novi zalet.

Preuzimanje kompleksnog i velikog sustava Grada Zagreba je kao da zasjednete za kormilo velikog tankera, broda koji i kad najbolje funkcionira smjer može promijeniti polako i postepeno, ali s tim da tanker kojem smo mi preuzeli kormilo ima potrgane komande, mi pritišćemo gumbe koji ne rade i doslovno se svaki dan moramo spustiti u strojarnicu da bismo kvarove popravljali u hodu.

Sustav uprave, poduzeća i ustanova Grada Zagreba doista je devastiran. Teško je opisati dubinu posljedica činjenice da je dvadeset godina partikularni interes bio ispred javnog, da je stranačka lojalnost bila glavna kvalifikacija za bilo koji zadatak, do razine da se čistačica u sustavu nije mogla zaposliti bez da je Milan Bandić to odobrio, ali doslovno.

Rezultati toga su, ukratko, vrlo slabi operativni kapaciteti, a još gori kapaciteti za koordinaciju i planiranje, jer ljudi u sustavu nisu naučeni raditi autonomno i prema zadanim ciljevima. Pod Bandićem se za sve čekao njegov nalog, što znači da se ništa nije micalo bez njegovog miga. To je teško promijeniti, no mi na tome radimo svaki dan, mijenjamo tu kulturu rada, očekivanja zaposlenika, vastitim primjerom uvodeći pristup radu koji je sustavan, argumentiran i utemeljen na jasno definiranim ciljevima.

Usprkos takvom naslijeđenom sustavu, koji moramo u svakom smislu jačati i mijenjati, poručila je Dolenec te pobrojala dio stvari koje je nova včast učinila u prvih sedam mjeseci:

"U prvom tjednu mandata pokrenuli smo interventne mjere da osiguramo likvidnost, identificirali nepotrebne troškove i preko ljeta pripremili rebalans proračuna, a kroz proračun za 2022. osigurali financijsku stabilizaciju Grada. Već na prvoj radnoj sjednici skupštine u srpnju usvojili smo novi model gradske uprave koji smanjuje broj gradskih ureda s 27 na 16, a koji je danas stupio na snagu. Započeli smo seriju javnih natječaja u gradskim poduzećima, gradskoj upravi i ustanovama, kao i izmjene upravnih vijeća u preko tristo gradskih ustanova. Inicirali smo proces javnih poziva za članove školskih odbora, tako da ćemo u 2022. u gotovo dvjesto zagrebačkih osnovnih i srednjih škola imati nove školske odbore, u kojima više nisu Bandićevi povjerenici, nego naši sugrađani koji žele biti uključeni u boljitak škola i svojih kvartova.

Pokrenuli smo javni poziv za smještaj ljudi koji od zagrebačkog potresa borave u Areni, koji je u međuvremenu završen i uskoro će prve obitelji seliti u gradske stanove. Uspostavili smo mobilne timove koji su tisućama građana pomogli s aplikacijama na Fond za obnovu. Uspostavili smo tjedne koordinacije da bismo ubrzali prijave na Fond solidarnosti za obnovu škola, kulturnih i zdravstvenih ustanova; prijave na Fond smo podigli s 11 na 650 milijuna kuna u 3 mjeseca, i ugovorili preko 300 milijuna kuna za sufinanciranje projekata čija obnova je u tijeku.

Izmijenili smo i u Gradskoj skupštini usvojili novi sustav stipendiranja kako bismo proširili pristup obrazovanju za ugrožene skupine i ojačali dimenziju stipendiranja deficitarnih zanimanja, te u studenom objavili te natječaje. Zaustavili smo nove prijave na mjeru roditelj odgojitelj, analizirali njene učinke i u Gradskoj skupštini donijeli odluku o reviziji te mjere, kao i obavezali se da ćemo u svom mandatu Zagrepčanima osigurati kvalitetnije i dostupnije vrtiće.

U suradnji s REGEAom razvili smo i u Gradskoj skupštini usvojili program solarizacije zagrebačkih krovova, koji ne obuhvaća samo zgrade u vlasništvu grada, nego mjere informiranja i potpore građanima i poduzetnicima da solariziraju vlastite krovove. Definirali smo niz strateških projekata za prijavu na EU fondove i NPOO: investicije u mreže vrtića i škola da bismo adresirali dugogodišnje nepoštivanje DPSa i približili se cilju jednosmjenske nastave u zagrebačkim školama, financiranje kompostane i sortirnice kao ključnih postrojenja za modernizaciju sustava gospodarenja otpadom, obnovu voznog parka ZETa i bicikističke magistrale i niz drugih.

Iabrali na javnom natječaju uprave ZGH i ZET-a, poduzeća koja predstavljaju naše vitalne poluge za postizanje ciljeva zelenijeg Zagreba. Uspostavili smo radne skupine za ključne sistemske zadatke, čiji će se rezultati vidjeti u 2022. godini: za digitalizaciju Grada, za uspostavljanje sustava gospodarenja otpadom, za socijalnu i zdravstvenu politiku, za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole. Donijeli smo svoj prvi proračun, najvažniji politički dokument, iz kojeg se jasno mogu iščitati naši prioriteti u stabilizaciji i razvoju Grada Zagreba.

Rekla bih, u danim okolnostima, napravili smo puno. No istovremeno smo svjesni da su očekivanja golema. Zagrepčani žele da grad brzo prodiše i pokrene se prema naprijed. I mi to želimo, i doista, puno je posla pred nama. Kada smo govorili da našim izborom građani biraju prave promjene, za nas to znači da smo se zajedno uputili u novom smjeru. Promjene ne idu lako; pođite samo od sebe koliko je teško promijeniti neke vlastite navike, odgađamo ih, krenemo pa zastanemo — a mi sada kao društvo, gotovo milijunska zajednica, zaokrećemo ovaj grad u novom smjeru. To ne ide bez poteškoća i raznih problema. Ali mi smo odlučni i ne bojimo se. Zapravo, tek smo krenuli.

Spremni smo na donošenje teških odluka, na mandat koji će čitav biti obilježen trčanjem uzbrdo, jer nismo vođeni željom da budemo popularni nego dugoročnom vizijom da učinimo Zagreb zelenijim, pravednijim, boljim mjestom za život, za sve njegove stanovnike.

Za to nam, uz sav trud, znanje i volju, u 2022. treba i puno sreće - i zato - sretna nam svima 2022!", napisala je Dolenec.

