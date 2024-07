Tomašević potpisao Ugovor o zajmu s EIB-om: Novac će iskoristiti na bazen u Španskom, nove tramvajske pruge...

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i potpredsjednica Europske investicijske banke (EIB) Teresa Czerwińska sastali su se u zgradi Gradske skupštine kako bi potpisali Ugovor o zajmu s EIB-om. Zajam koji će glavna hrvatska metropola dobiti, a koji iznosi 207 milijuna eura, iskoristit će se za transformaciju u zeleni, moderan, digitalni i održivi grad koji će biti dostupan svim građanima, tvrtkama i gostima, kazala je potpredsjednica EIB-a.

– Isto tako, tim iznosom financirat će se i nadogradnja legendarne uspinjače u gradu omogućujući novim generacijama da uživaju u ovoj povijesnoj znamenitosti i u budućnosti – kazala je Czerwińska. A zagrebački gradonačelnik kazao je kako je Zagreb tek drugi grad u Hrvatskoj koji je uspio potpisati okvirni zajam s Europskom investicijskom bankom, nakon Splita.

– Posebno sam ponosan na to što je ovo prvi zajam s EIB-om u povijesti grada. Nekoliko desetljeća je takva opcija postojala, ali nije realizirana. Sada smo to uspjeli – kazao je Tomašević pa zahvalio cijelom timu koji je radio na ovom projektu. Iznos zajma planira se potrošiti isključivo na kapitalne investicije vezano uz zelenu i energetsku tranziciju te digitalizaciju, a koristit će se i na projekte koji su već dobili, ili će dobiti, financiranje iz EU fondova, dodao je gradonačelnik.

– To znači da će Zagreb biti otporniji na energetske šokove, a dat će i doprinos emisiji stakleničkih plinova. Jako sam ponosan što je Zagreb izabran za misiju klimatskih neutralnih gradova, kao i da to ostanemo do 2030. godine. – istaknuo je Tomašević.

Modernizacija javnog prijevoza, nova uspinjača, okretište Mihaljevec, nove tramvajske pruge u Sarajevskoj i Heinzelovoj, ali i brojni projekti gradnje novih škola i vrtića... Sve to financirat će se zajmom EIB-a. Gradonačelnik je istaknuo i kako je do sada izgrađeno već pet vrtića, a do kraja godine trebalo bi niknuti još devet novih, a ovaj novac će u tome itekako pomoći.

Uskoro će se otvoriti i radovi na bazenu Špansko, koji će ujedno biti i prvi bazen na zapadu grada, dodaje Tomašević, a sufinancirat će se, također, iz ovog zajma. Dio EIB novca otići će i na ZET. – Jedan od velikih izazova je i da cijeli ZET-ov vozni park pređe na obnovljive izvore energije, dakle, da zamijenimo autobuse na dizel s električnim autobusima ili autobusima na vodik. Isto tako, vozni park, kad govorimo o tramvajima, treba obnoviti. Tu je jako puno posla – objasnio je gradonačelnik pa dodao da je u planu još puno projekata.

– Mi već imamo neke projekte koji su u tijeku, kao što je, primjerice, Paromlin. To je isto tako jedan od projekata koji smo stavili u ovaj okvirni zajam, a za Špansko vjerujem da će krenuti u srpnju. Imamo i brojne dječje vrtiće te škole koje radimo, energetske obnove javnih zgrada, tramvajske pruge... – zaključio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.