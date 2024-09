Tomašević: 'Ovo je cijena plina koju će nuditi GPZO, šaljemo pisma, rok je kratak'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici, Danijela Dolenec i Luka Korlaet, na današnjoj konferenciji za novinare pričali su na temu ponude Gradske plinare Zagreb - Opskrba kupcima s područja Zagreba da ostanu njezini kupci.

– Prošli četvrtak je HERA donijela odluku, usvojena je prošli četvrtak. Što se tiče Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića definirano je da je to energetski subjekt Međimurje plin. Taj natječaj GPZO i dalje osporava na Upravnom sudu. Definirali su i nabavnu cijenu za isporučenu količinu plina od 37,50 eura/MW, a definirane su i naknade – kazao je Tomašević. Cijena u javnoj usluzi uključuje, dodao je, trošak plina, trošak opskrbe plinom (marža gdje su se natjecali Međimurje plin i GPZO), te trošak distribucije plina.

– Cijena plina po odluci HERA-e, je 52,20 eura. U nju je uključen 37,50 eura troška plina, marža od 9,50 eura te distribucija plina koja iznosi 5,20 eura i sve to bez PDV-a od 5 posto. Na to još ide fiksna naknada što ovisi o tarifnom modelu – objasnio je zagrebački gradonačelnik.

Kao što je i najavljeno, dodao je Tomašević, GPZO će ponuditi nešto nižu cijenu, to jest, cijenu od 52,10 eura što je deset centi jeftinije od cijene koju nudi Međimurje plin. – A Vlada je najavila i subvencije tako da ova cijena plina neće biti konačna. Trebala bi se, dakle, spustiti, kako za Međimurje plin, tako i za GPZO – pojasnio je.

Naime, GPZO može ponuditi deset centi nižu cijenu po MW jer se nakon natječaja, koji je zaključen u svibnju, spustila cijena plina na međunarodnom tržištu što je GPZO i iskoristio te kupio određenu količinu plina, kazao je gradonačelnik. Ovaj će tjedan, tako, građani na adrese dobiti pismo u kojim ih se poziva da prijeđu na tržišnu uslugu. Ako to ne učine, automatski prelaze na Međimurje plin. – Ako žele ostati u Gradskoj plinari, moraju predati zahtjev – rekao je zagrebački gradonačelnik, a pismo će dobiti svi dosadašnji korisnici, osim dvije kategorije: oni koji imaju velike dugove i oni koji imaju jako malu potrošnju.

Ipak, dodao je Tomašević, građani ne moraju čekati pismo, već mogu preuzeti zahtjeve online, no bitno je da da sve odrade do 1. listopada jer GPZO do tada mora predati liste. – Ono što mislim da je bitno da korisnici znaju je da ova cijena vrijedi za cijelu plinsku godinu, do 1. listopada 2025. godine i GPZO je ne smije mijenjati – pojasnio je Tomislav Tomašević.

I dalje smatra da natječaj nije adekvatno objavljen, a zagrebački gradonačelnik je potvrdio da se ide i na sud protiv HERA-e te da smatra da je sve protuzakonito.

– Po inerciji će sigurno određeni broj ljudi prijeći na Međimurje plin, ali vjerujemo da će dobar dio građana, s obzirom na financijske uvjete koji ne čine neku razliku u cijeni, ostati kod GPZO-a – kazao je zagrebački gradonačelnik.

Na pitanje je li minimalno niža cijena dovoljan razlog da građani ostaju kod GPZO-a, gradonačelnik je kazao da građanima koji ugovor potpišu do 23. rujna jamče takvu cijenu cijelu godinu. Ponuda GPZO-a, istaknuo je još jednom, otišla je svima osim onima koji imaju velika dugovanja i onima koji su minimalni potrošači, no i oni mogu ispuniti zahtjev.

– GPZO će imati dovoljno plina za te kupce, a neće ići u tržišnu utakmicu izvan područja Zagreba – rekao je Tomašević koji vjeruje da će GPZO moći primiti sve potrošače s područja Zagreba.

Podsjetimo, direktor GPZ - Opskrba Jeronimo Tomas istaknuo je prije nekoliko dana kako se cijena plina neće mijenjati, kako za stare, tako ni za nove korisnike. Osim toga, osigurao je građane kako ljudi ne trebaju brinuti, jer će svi zahtjevi biti riješeni u roku od 20 dana od kad predaju zahtjev za prijelaz.