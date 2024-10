Tomašević najavio novi projekt: Obični građani dobit će ove ovlasti

Stanovnici metropole moći će sudjelovati u odlučivanju o raspoređivanju dijela proračunskoga novca koncepcijom participativnog budžetiranja, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za novinare, predstavljajući novi program koji su pokrenuli na Radićevu trgu. Zagrepčani će se, točnije, moći uključiti u odlučivanje o komunalnim aktivnostima koje će se provoditi u njihovim lokalnim zajednicama, poput uređenja javno-prometnih površina i objekata te davati prijedloge za projekte, određivati prioritete i na kraju sudjelovati u njihovu ocjenjivanju i odabiru.

U prvoj će fazi pilot-program obuhvatiti četiri četvrti Peščenica – Žitnjak, Trnje, Trešnjevka jug i Podsused – Vrapče, a sustavom e-Građani ili u njihovim sjedištima stanovnici svoje prijedloge mogu podnositi do 15. listopada. Zagreb će se implementacijom modela, napomenuo je Tomašević, pridružiti europskim gradovima koji već prakticiraju takav oblik suradnje s građanima, a njime se jača transparentnost, inkluzivnost i participacija u raspodjeli javnih sredstava. Radi se na Radićevu trgu, izvijestio je također, i na poboljšanju uvjeta za zaposlenike pa će se povećati plaće onima s nižim koeficijentima, do 2,7, kako bi Grad bio konkurentan državnom sektoru i zadržao djelatnike. Rukovodeći kadar neće dobiti povećanje, naglasio je Tomašević, već se potpora usmjerava prema zaposlenicima s najnižim primanjima, a financijski učinak mjere na gradski proračun bit će oko dva milijuna eura.

POVEZANI ČLANCI:

Prosječno je povećanje 50 eura bruto po zaposleniku, dodao je, a obuhvaćeno ih je oko 2000. Na pitanje o odgodi uvođenja blokovskog parkiranja, što je trebalo zaživjeti u listopadu, odgovorio je pak kako će mu prethoditi odluka Gradske skupštine koja će uključivati novosti poput izravne naplate kazne uz pomoć automobila koji imaju sustave za skeniranje i mogu utvrditi je li netko parkirao vozilo dulje od onoga što je propisano. Nakon toga, kazao je Tomašević, posvetit će se implementaciji blokovskog parkiranja.

Govoreći o prometu u gradu, Tomašević kaže kako postoje velike investicije koje bi trebale smanjiti prometne gužve. – Kupljeno je 40 tramvaja i čekamo njihovu isporuku, 40 ćemo još kupiti, a kupujemo i nove autobuse na obnovljive izvore energije – rekao je. Rekao je i da je Grad u prvih šest mjeseci u suficitu oko 120 milijuna eura, no on će do kraja godine biti neutraliziran zbog pokrenutih najvećih kapitalnih projekata a to su bazen Špansko, obnova Doma Sportova, Paromlin, otvaranja vrtiće i slično.