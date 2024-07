Teška nesreća u Zelini: Vozač naletio na pješaka na zebri i pobjegao

U Svetom Ivanu Zelini u noći na subotu došlo je do prometne nesreće u kojoj je teško stradao pješak, a sve zahvaljujući nepažnji vozača koji se nije obazirao na osnovna prometna pravila.

Naime, kako javlja zagrebačka policija, sve se dogodilo oko 00.45 sati na Trgu Ante Starčevića. Zasad još uvijek nepoznati vozač kretao se kroz naselje u smjeru juga, a dolaskom do kućnog broja dva došao je do pješačkog prijelaza. Iako je trebao usporiti i pripaziti prelazi li tko na zebru, on to nije učinio, te tom prilikom nije vidio 44-godišnjeg muškarca koji je baš u tom trenutku krenuo preći cestu.

"Zbog toga što nije zaustavio svoje vozilo ispred prijelaza i propustio pješaka, u nastavku kretanja je prednjim dijelom vozila naletio na 44-godišnjeg pješaka koji je prelazio kolnik po pješačkom prijelazu, krećući se u smjeru istoka, a na koji kolnik je prethodno stupio sa zapadnog nogostupa, te se u trenutku nesreće nalazio na sredini kolničke trake, dolazeći vozaču s desne strane. Od tog naleta pješak je pao na kolnik, dok se nepoznati vozač nepoznatim vozilom udaljio u smjeru juga", poručuje policija.

Pješak je zbog toga završio s teškim ozljedama te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.

