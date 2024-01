Svi su htjeli iskoristiti besplatnu vožnju žičarom: Samo danas prevezeno 10.000 putnika

Nakon odluke zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da vožnja žičarom ovaj vikend bude besplatna, oko 1000 posjetitelja u subotu se svaki sat vozi žičarom Sljeme, priopćili su iz Grada Zagreba te očekuju da bi do kraja dana žičara mogla prevesti i do 10.000 putnika.

"Očekujemo da bi do kraja dana žičara mogla prevesti i do 10.000 putnika. Za usporedbu, promet subotama je obično oko 2000 putnika u danu", istaknuli su u Gradu Zagrebu. Sve posjetitelje koji su odlučili ovaj vikend uživati u ljepotama Sljemena pozivaju da izbjegnu gužve u dolasku do donje postaje žičare tako što će koristiti javni prijevoz, jer garaža i okolni parking ne mogu primiti veliki broj automobila.

ZET je za tu svrhu osigurao potreban kapacitet tramvaja, uvevši danas tramvaje značajno većeg kapaciteta na liniji 15, a sutra će u promet uvrsti i dodatan tramvaj, te će polasci s Mihaljevca prema Gračanskom Dolju biti svakih sedam do osam minuta. Iz zagrebačke gradske uprave podsjećaju da uz tramvaj, postoji i prijevoz autobusom, a za povratak sa Sljemena zadnji autobus vozi u 22,40 sati sa stanice kod Tomislavovog doma.

Uz besplatnu žičaru ovaj vikend, u subotu su na Sljemenu otvorene i staze za sanjkanje, uključujući noćno sanjkanje do 22 sata i u nedjelju do 20 sati, a u nedjelju i ponedjeljak bit će besplatno skijanje. Staze će biti i dodatno zasnježene, kao uvod u službeno otvorenje skijaške sezone u utorak, 23. siječnja, istaknuli su iz Grada Zagreba.

Na taj način Grad želi posjetiteljima izaći u susret s obzirom na to da je stara "trosedežnica" trajno oštećena u srpanjskom nevremenu te se ide u izgradnju nove. Posjetiteljima su na raspolaganju samo vučnice, a od staza jedino Zeleni i Bijeli spus. Sljemenska žičara danas i sutra radi od 9 do 19 sati.