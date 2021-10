Prosvjed zbog otpada i Tomaševića: 'Počeo je jako gaziti svoja obećanja'

U Sesvetskom Kraljevcu preko puta Unija Nove stanovnici su se u subotu ujutro okupili kako bi istaknuli zabrinutost protiv glomaznog otpada u skladištu Unija Nove.

Na okupljanje su stigli i neki političari poput Trpimira Goluže, zastupnika u Skupštini Most, Marka Blaževića, predsjednika MO S. Kraljevec (Most) te Marijana Tomurada, gradskog zastupnika BM365.

- Ovo danas nije prosvjed, ovo je okupljanje građana Sesvetskog Kraljevca koji su pozvali mene kao gradskog zastupnika jer sam u više navrata isticao probleme S. Kraljevca u skupštini. Danas smo se ovdje okupili da bismo vidjeli hoće li gradonačelnik Tomašević ispuniti jedno od svojih prvih obećanja otkako je postao gradonačelnik, a to je da će skladištenje ovog glomaznog otpada u S. Kraljevcu biti ograničeno, odnosno da će trajati samo 75 dana. Danas nije 75. dan, danas je 72. ili 73. dan, međutim ovim okupljanjem želimo poručiti gradonačelniku da smo zainteresirani za problematiku, da pratimo njegov rad i da ima još 3 dana da u potpunosti isprazni odlagalište otpada - pojasnio je Goluža.

- Velika većina stanovnika složna je oko tematike otpada, dakle da mi to u S. Kraljevcu ne želimo i nemamo drugog načina doprijeti do gradske vlasti nego se okupiti ovdje svi skupa i još jednom poslati jasnu poruku da ovih 75 dana kad istekne, da se mora naći drugo rješenje. Jakuševac je krenuo privremeno pa se nije našlo drugo rješenje pa smo malo produžili i tamo smo gdje jesmo sada. Unija Nova nije u fokusu ovdje, ne prosvjedujemo ovdje protiv njih, ona zapošljava ljude ovdje, nemamo ništa protiv nje, ali imamo nešto protiv načina na koji se to dogovorilo od strane gradske vlasti bez komunikacije s gradskom četvrti i Mjesnim odborom. Tomašević je otkako je postao gradonačelnik počeo jako gaziti na svoja obećanja - poručio je Blažević potom.

- Ja sam prije dva dana na skupštini jasno postavio pitanje gradonačelniku što misli napraviti po ovom pitanju, hoće li ga ukloniti u onom roku koji je obećao i očito je da je to u ovom trenutku nemoguće i zbog druge situacije u Sisku gdje je državni inspektorat zatvorio deponij. Dakle sigurno se to neće dogoditi i neće ispuniti obećanje. S druge strane, u predizbornoj kampanji puna usta su mu bila toga da će sve rješavati u dogovoru s građanima te da će građani sve vidjeti što se događa, međutim od toga nema ništa - istaknuo je potom Tomurad.