Stanari ostali bez parkirališta, ugostitelji bez dijela terasa, a biciklisti dobili dvije staze

Kroz Masarykovu biciklističkom stazom pa onda ipak na nogostup, i to točno prije novog dijela biciklističke staze ispred Pravnog fakulteta. A zašto? Iz navike, kažu biciklisti. I dok se nekolicina njih drži svojih starih navika, oni koji su navikli da je na tom mjestu parking, automobile ipak više ne mogu ostaviti tamo.

Završena je rekonstrukcija prometnice kod Hrvatskog narodnog kazališta, na potezu od raskrižja Deželićeve i Frankopanske pa sve do Masarykove ulice, a umjesto parkirališta građane su dočekale dvije biciklističke staze, svaka s jedne strane, što je dovelo do negodovanja Zagrepčana. Gradske vlasti novom su stazom spojile postojeću biciklističku stazu u Deželićevoj s onom u Masarykovoj. Ova u Deželićevoj svojedobno je isto izazivala polemike jer je Prilaz Gjure Deželića prije dvije godine izgubio jednu od tri kolničke trake da bi dobio dvije biciklističke. Dio građana smatrao je da se Zagreb tako približava drugim europskim gradovima s razvijenijom biciklističkom infrastrukturom, dok je drugi dio tvrdio da će uvođenje biciklističke staze nauštrb kolničke trake dovesti do prometnog kolapsa u središtu grada.

Više je mjesta za aute

Ovih dana, pak, slična priča. Stanari centra tvrde da nisu bili obaviješteni o promjeni kod HNK, prozivaju gradonačelnika jer je "potiho, bez obavijesti oduzeo sigurnih 30-ak mjesta za parking" i pitaju ga kako će to riješiti. Zagovornici novog prometnog rješenja su, s druge strane, nabrajali kako na javni prostor svi imaju pravo, da biciklističke staze na nogostupima nisu dobro rješenje zbog pješaka te neistomišljenike pitali zašto se prigovori nisu slali dok je trajala javna rasprava. Ako je vjerovati komentarima, slali su se i prigovori nadležnima, ali predsjednik Gradske četvrti Donji grad Robert Faber kaže nam da on nije dobio nijedan.

POVEZANI ČLANCI:

– Ja, konkretno, nisam zaprimio žalbe, a ako su se i žalili, to ništa ne znači. Takve se stvari ne rješavaju po broju primjedbi, nego po tome koliko su primjedbe racionalne. Konkretno, građani se na društvenim mrežama žale na manjak parkirališnih mjesta, a to nije racionalna primjedba jer čak i bez ovih mjesta koja su uklonjena ispred Pravnog fakulteta sada ima više parkirališnih mjesta u središtu nego ranije – tvrdi Faber i kaže da je ispred Pravnog fakulteta ukupno bilo mjesta za oko 10 automobila. U Donjem gradu samo je prošle godine, kaže, oslobođeno više od stotinu parkirališnih mjesta koja su tada bila druge namjene. Primjerice, tri mjesta oslobođena su upravo kod HNK u smjeru Marulićeva trga, ističe. Ondje je, kaže, bila terasa koja se nije koristila godinama pa se taj prostor, kad je lani završio sudski proces, prenamijenio u parkiralište.

– Ali ljudi primjećuju samo kada se nešto makne, a ono što im se ponudi ne doživljavaju – ističe predsjednik Gradske četvrti Donji grad. A da im nešto fali, itekako primjećuju ugostitelji koji su zbog proširivanja ceste na Trgu Republike Hrvatske, kako bi dvije trake mogle skretati prema Mažurancu, morali smanjiti broj stolova na terasama.

Vidjet ćemo nakon godišnjih

– Jedan dan nam je samo došlo rješenje koliko stolova moramo maknuti. Mi smo izgubili pet stolova, što je neznatno u usporedbi s lokalom do nas koji je morao ukloniti pola terase – pričaju ugostitelji. S javnom raspravom, kažu, nisu bili upoznati, ali i da jesu, ne bi se žalili.

– Što smo tiši, to nam je bolje. Nema tu žalbe, uzet će nam još više – smatraju. A glasni su bili stanari koji su se zatekli u Zagrebu kada su radovi kretali, prepričavaju nam. – Vikali su na radnike zbog parkinga. A što su ti ljudi krivi, samo rade svoj posao – objašnjavaju. Dodaju da se pribojavaju reakcija kada se ljudi vrate s godišnjih.

– Neće se imati gdje parkirati, a biciklistička staza ne služi ničemu jer dnevno ni 50 biciklista ne prođe po njoj – tvrde. Potvrđuje to i gospođa Ljuba koja živi u Deželićevoj i svaki dan ide pješice prema Masarykovoj.

– Rijetki se voze isključivo biciklističkom stazom, jure tim biciklima kraj pješaka – objašnjava i dodaje da joj ne smeta što se biciklistička staza širi jer centar treba rasteretiti od automobila. Samo, kaže, pravila bi se trebala poštovati. Faber pak smatra da je sada teško razgovarati o tome koliko se pravila poštuju ili ne, odnosno voze li se biciklisti nogostupom ili biciklističkom trakom, jer je grad prazan. – Vidjet ćemo pravu situaciju u rujnu kad se ljudi vrate s godišnjih – kaže i dodaje da je ovaj projekt morao biti proveden kako bi se napravio biciklistički spoj između zapadnog i istočnog dijela grada.