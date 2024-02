'Sprema li se Holdingu još jedan štrajk, a Zagrepčanima napuljski scenarij?'

Jesu li iz porezne reforme odlukom zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Zagrepčani izostavljeni te sprema li se novi štrajk u Zagrebačkom holdingu, zapitali su se, između ostalog, na današnjoj konferenciji za medije Alen Lochert i Kristijan Jelić, podpredsjednici zagrebačkog HSLS-a i gradski zastupnici.

Podsjetili su pritom kako je od 1. siječnja ove godine u Hrvatskoj provedena porezna reforma sa svrhom što većeg rasterećenja rada i time povećanja plaća. Rezultate reforme, istaknuli su, sjetit će na svojim plaćama skoro svi građani hrvatskih gradova osim Zagrepčana.

– Zagrepčani u prosjeku imaju sad 40 eura manju plaću u odnosu na stanovnike Bjelovara ili godišnje 480 eura, a od 2025. godine ta razlika će biti još veća. Trošak smanjenja poreza u Zagrebu gradski proračun bi koštao 174 milijuna eura i iako je isti prošlu godinu završio sa 197 milijuna eura većim prihodima očigledno to nije bio dovoljan razlog gradonačelniku Tomaševiću te SDP-u i Možemo da porezno rasterete Zagrepčane. Gradska uprava očigledno ima druge prioritete kojima se potpomaže rad ciljanih udruga ili projekta koji su ideološki prioriteti ili nastavak populističkim mjera prethodne uprave – istaknuli su na konferenciji.

Dodaju i kako će Zagreb i dalje biti jedan od tri najskuplja grada u Hrvatskoj te jedini grad čiji stanovnici nisu osjetili mjere poreznog rasterećenja rada od 1. siječnja ove godine.

– Ova odluka gradske uprave i dalje nastavlja žmikati svoje sugrađane te će umanjit prihode onim Zagrepčanima sa prosječnom zagrebačkom plaćom za otprilike 480 eura na godišnjoj razini – izjavio je Lochert te se zapitao, prijeti li Zagrebačkom holdingu još jedan štrajk, a Zagrepčanima napuljski scenarij i blokada javnog prijavoza.

– U prošlotjednom priopćenju, gradonačelnik Tomašević hvali se da je prosječna neto plaća u Zagrebačkom holdingu porasla za 24,7 posto. Informacija je u najmanju ruku manipulativna, a zapravo u cijelosti neistinita. Naime, osnovica je u ZGH za siječanj 2023. iznosila 425,35 eura, a za srpanj 2023. iznosila je 438,10 eura, što je povećanje od samo tri posto, što je ishođeno nakon obustave rada radnika podružnice Čistoća prije godinu dana. Osim toga, ukupna masa plaća smanjena je, jer su smanjeni i koeficijenti velikoj većini radnika ZGH – kazao je Jelić.

Reprezentativni sindikati, dodao je, započeli su pregovore o povećanju osnovice zbog povećanja troškova života i inflacije.

– Dok su svi radnici Gradske uprave, koji obavljaju poslove administrativnog karaktera i koji plaće dobivaju isključivo iz proračuna, a time i od radnika Zagrebačkog holdinga koji pune proračun, dobili povećanje od čak 11 posto od siječnja ove godine i još četiri posto od srpnja 2024., radnicima Zagrebačkog holdinga prvo je ponuđeno 2,5 posto od travnja 2024. te 2,5 posto od listopada 2024., da bi posljednja ponuda bila osam, odnosno deset posto, ali uz smanjenje neoporezivih dodataka.

Ako je, kao posljedica takozvanog restrukturiranja koje to nije, ukupno 689 radnika prestalo obavljati poslove „administrativnog karaktera“, to znači da u Holdingu više nema "uhljeba“ i da svi rade svoj posao, dodao je Jelić. Sindikati su 30. siječnja 2024. imali bezuspješni sastanak s Gradonačelnikom. Za slijedeći dan dogovoren je sastanak s Upravom, koji je Uprava ZGH otkazala. To znači da sad slijedi postupak mirenja, a ako isti ne uspije dogodit će se štrajk radnika Zagrebačkog holdinga, smatra on.

-Prvo što će građani primijetiti bit će ne odvoz otpada, dakle eskalacija problema koji su u predizbornoj kampanji obećali riješiti. Tu je i ZET čiji štrajk bi paralizirao sve prometne tokove u gradu Zagrebu. Povrh svega toga, Uprava Holdinga je sebi i voditeljima podružnica povećala plaće od siječnja 2024. i to za čak 20 posto. Ovako nešto nije se događalo čak niti u vrijeme bivšeg gradonačelnika, pa ponovo možemo zaključiti da je Tomašević još gori od svog prethodnika – zaključio je Jelić.

