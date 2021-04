Zagreb neće koristiti platformu Cijepise: 'Pozivat ćemo samo one koji su prijavljeni kod liječnika'

Platforma Cijepi se preko koje su se tisuće Zagrepčana prijavile na cijepljenje protiv bolesti COVID-19, u Zagrebu se ne koristi već se na cijepljenje pozivaju oni koju su se prijavili preko svojih liječnika obiteljske medicine. Potvrdio je to Večernjem listu Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

- Koristimo program Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). Pacijente liječnici obiteljske medicine upisuju u virtualnu čekaonicu, a mi ih naručujemo na cijepljenje. Ako platforma Cijepi se profunkcionira, onda ćemo ih povlačiti i preko nje - navodi Šoštar te dodaje da je u Zagrebu još uvijek u tijeku druga faza, odnosno cijepljenje starijih od 65 i kroničnih bolesnika.

Podsjetimo, sustav Cijepi se prošlog se tjedna našao u središtu afere jer je otkriveno da je Ministarstvo zdravstva razvoj platforme napravljene u sustavu WordPress platio oko 4,5 milijuna kuna splitskoj tvrtki Cuspis zbog čega je saborska oporba pokrenula postupak opoziva ministra zdravstva Vilija Beroša.

Zvonimir Šoštar kazao nam je kako Gard Zagreb pacijente od početka naručuje preko CEZIH-ova sustava, no još nisu započeli s trećom fazom, odnosno cijepljenjem opće populacije Zagreba koja bi, kaže ravnatelj NZJZ, trebala početi idući tjedan.

- Idućeg tjedna nećemo dobiti još toliko doza cjepiva. Nove doze stižu nam prvog tjedna u svibnju stoga ćemo početkom idućeg tjedana imati koordinaciju kako bismo pripremili sustav da cijepi i do 10.000 građana dnevno - iznosi Šoštar.

Idućeg tjedna u Zagreb stiže prvih 1.350 doza cjepiva Johnson&Johnson, a nakon 1. svibnja očekuje se još 18.000 doza Pfizerova cjepiva i 3.500 doza cjepiva Moderna, naveo je Šostar, no prioritet su pacijenti koji trebaju primiti drugu dozu. U ponedjeljak i utorak, na Velesajmu se nastavlja cijepljenje AstraZenecom, dodao je.

- One koji su se prijavili preko platforme Cijepi se, ako profunkcionira, stavit ćemo u virtualnu čekaonicu CEZIH-a, no nastavit ćemo naručivati pacijente preko liječnika obiteljske medicine. To se zasad pokazalo najučinkovitijim jer je potrebno samo 15 sekundi kako bi se pacijent naručio - zaključuje Šoštar.

