Snažne poruke sa zagrebačkog prosvjeda za beskućnike: 'Ulica je dom sve većem broju ljudi, situacija je alarmantna'

Situacija u Zagrebu je katastrofalna, a ništa bolje nije ni u ostatku Hrvatske. Sve više ljudi je na ulici, moramo na to ukazati. Naglasci su to govora kojeg je na mirnom prosvjedu "Klupa nije krevet", održanom na zagrebačkom glavom kolodvoru, održala Vesna Ribarić, koordinatorica Facebook inicijative "Od srca do srca".

Oni su, zajedno s udrugom Fajter održali okupljanje u povodu Svjetskog dana beskućnika. Od Vlade i Grada traže zakonske izmjene koji će beskućnicima omogućiti smještaj, zdravstvenu skrb i zapošljavanje. Samo je mali dio onoga što je zacrtano Nacionalnim planom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za period 2021.-2027. i Zagrebačkom strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za period 2021.do 2025., uistinu i realizirano, upozoravaju organizatori mirnog prosvjeda.

-Mislim da je ovo jedan od prvih prosvjeda koji se organizira za populaciju beskućnika, odnosno, za socijalno ugroženu skupinu Zagrepčana. Posljednjih deset dana širili smo priču o situaciju u Zagrebu, a nije bolje ni u ostalim dijelovima Hrvatske, osim izuzetaka kao što je Pula- kazala je Ribarić.

Zašto prosvjed, zašto ovaj naziv? Zato što je, dodala je ona, ulica postala dom mnogo većem broju građana nego što je to bilo prije. Usto, oni koji se nađu na klupi budu kažnjeni i dobivaju mjere prognana iz određene općene te se prroglašavaju skitnicama. Stoga inicijativa traži da svi budu jednaki ispred zakona.

-Mi želimo da sviovi ljudi kojim imaju pravo kretati se po Hrvatskoj imaju jednaka prava na sve ono što im je utvrđeno zakonom o socijalnoj skrbi. Ima određenih nedostataka koje treba popraviti u zakonu. Treba naglasiti i da ima jako puno ljudi koji još uvijek nisu u kategoriji beskućnika, ali činjenica je da nemaju dostupna sredstva za preživljavanje. To su ljudi u potrebi, prikriveni i potencijalni beskućnici, a takvih ima jako puno- dodala je Ribarić.

Članovi inicijative i Fajtera okupljenim Zagrepčanima u potrebi podijelili su i pakete pomoći. Potrebno je hitno osnovati domove, centre, stambene zajednice i prenoćišta za beskućnike i pružiti im svu pomoć, utvrđenu Zakonom o socijalnoj skrbi, kako bi se radno sposobni vratili u svijet rada, glasi jedan od zahtjeva koji će prosvjednici uputiti Vladi.

Osim suradnje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje koji bi trebao provoditi programe prekvalifikacije za radno sposobne beskućnike, potrebo je ustanoviti stvarni broj beskućnika u Hrvatskoj. Njihov broj prikriveno raste, ističu organizatori, dok s druge strane osobe koje stanuju u neadekvatnim i nesigurnim uvjetima ne ulaze u zakonsku definiciju beskućnika, premda bi trebali.