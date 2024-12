Sjećate se Otta, psa kojem je zbog napada prijetila eutanazija? Udomljen je nakon pet i pol godina, nikad nije bio sretniji

Otto, pas koji je u proljeće 2019. godine napao nekoliko ljudi na Ksaveru zbog čega mu je prijetilo usmrćivanje, konačno je sretno udomljen. Udomila ga je mlada Zagrepčanka koja dobro poznaje njegovu pasminu cane corso. Dom dijeli s još dva psa. U njihovu društvu Otto uživa u Adventu u Zagrebu.

– Otto je u naš dom stigao prije dva mjeseca. Kako imam dva starija udomljena psa, željela sam udomiti još jednoga njihove dobi. Kad sam upoznala Otta, osjetila sam da je to to. Budući da poznajem njegovu pasminu, nisam dopuštala da me preplaši njegova neslavna prošlost. Otto nije agresivan. Izuzetno je druželjubiv. Ljude obožava. Prekrasan je i mazan. Nedavno sam k sebi pozvala prijatelje na božićno druženje. Otto je svakome želio doći u krilo. Pritom nije svjestan svoje veličine. U novom se domu malo i razmazio. Ne želi jesti suhu hranu i spava na krevetu. Toliko je divan da sam mu oko toga popustila. Trenerica pasa Marija s njim je odradila čudesan posao! Otto jako lijepo hoda na povodcu. Uživa u šetnjama gradom“, kazala je Ottova udomiteljica.

Prije udomljenja Otto je dugih pet i pol godina proveo u Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba. Djelatnici Skloništa s njim su sustavno radili kako bi se socijalizirao i pripremio za odlazak u trajni dom. „S Ottom se svakodnevno radilo pune tri godine. Došao nam je kao pas kojeg se nije odgovarajuće odgajalo. Ljude je napao iz straha. Mi smo ga trebali naučiti obuzdavanju reakcija. Za sve to trebalo nam je mnogo truda i vremena.

Na sreću, Otto je odličan učenik i s njim je bilo predivno raditi. Posebno smo bili ponosni kad smo vidjeli da se trud isplatio. Otto je uspješno položio test socijalizacije pri Hrvatskom kinološkom savezu, a kasnije u mojoj pratnji i BH/VT test – ispit za psa pratitelja s testom ponašanja i ispit stručnosti za držatelja psa“, kazala je trenerica pasa Marija Ferenček. Nakon što je Otto u proljeće 2022. godine položio sve testove koji su bili potrebni da mu se omogući udomljenje, počeo mu se tražiti udomitelj.

– Iako su društvene mreže na prvu bile preplavljene komentarima ljudi koji su ga htjeli za ljubimca, u Sklonište nam je s ozbiljnim interesom za njegovo udomljavanje stiglo svega nekoliko ljudi. I oni su odustali od te ideje kada su osvijestili činjenicu da će se o Ottu morati jako odgovorno brinuti. Otto je pas koji traži ljubav, ali i postavljanje granica. Početkom jeseni konačno nam je u Sklonište stigla djevojka u dvadesetima svjesna Ottove prošlosti, ali i velike odgovornosti koju preuzima njegovim udomljenjem.

Kako bismo se uvjerili da će sve biti dobro u Ottovu novom domu, prvo smo dogovorili privremeno udomljenje, a nedavno potpisali i ugovor o onom trajnom. Gotovo svi smo taj čin dočekali sa suzama radosnicama. Cijelo smo vrijeme vjerovali u Otta, ali i to da među ljudima postoji netko savršen baš za njega – rekla je Tatjana Zajec, voditeljica Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba.

Nada se da sličan scenarij uskoro čeka i druge pse koji su dugo u Skloništu. Palicu neslavnog rekordera, psa koji u Skloništu najdulje čeka udomljenje, od Otta je preuzeo Oscar. On u Dumovcu boravi od srpnja 2020. godine. Šapa je tu od proljeća 2021. godine. Među psima koji u Skloništu također dulje od tri godine čekaju udomljenje, su Somba, Brut, Max, Iga i Lea.