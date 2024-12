Širi centar Zagreba sutra ujutro će biti bez tramvaja: Prekinut će se i veza s Novim Zagrebom, pet linija vozi obilazno

ZET nastavlja sa svojim europskim projektom modernizacije tramvajske infrastrukture, a nakon Daničićeva, došao je red i na radove u ispravljačkoj stanici Patačićkina. Najavili su zato da će zbog njih sutra, između 9 i 12 sati biti obustavljen promet obustavljen tramvajski promet Šubićevom ulicom od Zvonimirove do Trga Petra Krešimira IV., zatim Branimirovom od Draškovićeve do Držićeve te Držićevom do Zapruđa. Tramvajske linije 2, 5, 6, 7 i 8 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 2: Črnomerec - Jukićeva - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Črnomerec - Jukićeva - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak Linija 5: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Zvonimirova - Šubićeva - Park Maksimir

Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Zvonimirova - Šubićeva - Park Maksimir Linija 6: Črnomerec - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Zvonimirova - Borongaj

Črnomerec - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Zvonimirova - Borongaj Linija 7: Dubrava - Šubićeva - Zvonimirova - Ulica kneza Mislava - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Savski most

Dubrava - Šubićeva - Zvonimirova - Ulica kneza Mislava - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Savski most Linija 8: Kvaternikov trg - Vlaška - Draškovićeva - Branimirova - Glavni kolodvor - Vodnikova - Jukićeva - Zapadni kolodvor.

Od Arene Zagreb do Zapruđa prometovat će izvanredna tramvajska linija. Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će izvanredna autobusna linija trasom: Zapruđe - Držićeva - Šubićeva - Martićeva - Kvaternikov trg (peron 7, za linije 216/276) - Zvonimirova - Šubićeva - Držićeva - Zapruđe.

Autobusi će se duž trase zaustavljati u zonama tramvajskih stajališta, izuzev stajališta Borovje u smjeru grada, zbog prometno-tehničkih i sigurnosnih razloga, napominju u ZET-u.

