S blokovskim režimom preko noći su nam uveli naplatu parkiranja

Nakon odgode od nekih mjesec i pol, sutra se počinje primjenjivati novi režim parkiranja po blokovima. A budući da su u najavama njegova uvođenja u gradskoj upravi govorili da neće doći do proširivanja parkirališnih zona, već do "određenih manjih korekcija na njihovim rubnim dijelovima", nemalo su se iznenadili stanovnici Brodograditeljske i Aleje pomoraca u Sigetu kad su doznali da je i to područje ušlo u sustav. Stoga će za korištenje parkirališnog mjesta sad morati plaćati povlaštenu kartu od 5,30 eura mjesečno, odnosno komercijalnu od 70 centi za sat vremena.

Lakše ćemo pronaći mjesto

S kvartovskim blokovima tako je ondje na "mala vrata" uvedena i naplata parkiranja, o čemu svjedoče i nove ploče postavljene po kvartu, koje su, doduše, još pokrivene crnim vrećama. Pod brisačima na autima stanovnici su zatekli i papire s obaviješću da su od subote Brodograditeljska i Aleja pomoraca, kao i dio kućnih brojeva u Aveniji Većeslava Holjevca te Trg svetog Križa pokraj crkve u Sigetu, u čijoj je blizini i dom zdravlja, priključeni drugoj zoni.

– Jučer sam doznala za to, vidjela sam na portalima. Ljudi u kvartu nisu upućeni jer su nam naplatu uveli preko noći i bez ikakvih informacija. No možda je to i dobro, nadam se da će pridonijeti da stanje s parkirnim mjestima bude bolje jer je ovdje uvijek ludnica – rekla nam je Rajka Rebić, koju smo zatekli u Sigetu. Neki su tamošnji stanovnici pokušali i kupiti povlaštenu kartu, no to im nije pošlo za rukom jer internetska aplikacija još nije prilagođena novome sustavu. Nadogradnja će se, kako su izvijestili iz Holdinga, obaviti u noći na subotu.

– Ne znam ni kako funkcionira kupnja povlaštene karte, čula sam da se može obaviti putem interneta. Ali i meni se uvođenje naplate čini kao dobro rješenje jer ispred zgrade jako teško nađem mjesto – kazala je Mirta Vesković. U sigetskim ulicama koje se priključuju drugoj zoni, podsjetimo, još se 2021. pokušavala uvesti naplata parkiranja, što je u zadnji tren stopirano. A novim potezom nisu zadovoljni u Vijeću gradske četvrti Novi Zagreb zapad.

– Sinoć smo donijeli zaključak da smo protiv proširenja područja naplate jer vjerujemo da Grad ne barata podacima iz aktualnih prometnih studija. Djelatnici vrtića u Sigetu javili su nam se ljutiti jer ne znaju gdje će parkirati aute – rekao nam je šef četvrti Dražen Hrkač.

I nije Siget jedini slučaj jer su slične papiriće ispod brisača jučer ujutro dobili i stanovnici parnih brojeva u Ulici Vladimira Ruždjaka na Savici, a i oni oko tamošnje tržnice. Te su lokacije, kao i obližnja Novska ulica, postale dio druge zone naplate, s tim da je područje oko placa u drugu prebačeno iz četvrte zone. U prvu pak zonu, kako su također izvijestili iz Zagrebparkinga, ušla je i Zamenhofova ulica pokraj Tuškanca, a u četvrtu parkiralište pokraj okretišta Dubrava. No iz redova djelatnika tvrtke doznajemo da će se režim uvoditi postupno te da prvih dana neće biti pretjeranih kontrola u novim područjima.

Velika se promjena dogodila i na potezu sjeverno od Vlaške, uključujući područje Šalate, Grškovićeve i dijela Petrove ulice. Spajanjem kvartovskih blokova te su lokacije iz žute prešle u crvenu zonu, odnosno iz druge u prvu, što znači da povlaštena parkirališna karta umjesto dosadašnjih 5,30 stoji 13,30 eura mjesečno. Po satu umjesto 0,70 karta stoji 1,30 eura, a Miljenka Buljević, šefica četvrti Gornji grad – Medveščak, kazala nam je da je do promjene došlo na zahtjev tamošnjih stanovnika.

– Vijeća mjesnih odbora zaprimila su zahtjeve građana da se taj dio pretvori u prvu zonu, a ona su to prihvatila i poslala nama u četvrti. Mi smo to također prihvatili i proslijedili dalje – objasnila je.

Iz auta u bus do Rebra

Oni koji su iz žute zonu prešli u crvenu, podsjetimo na odgovor iz Zagrebparkinga, postojeću povlaštenu kartu ne trebaju nadoplaćivati sve dok joj traje valjanost. A s obzirom na to da se novi sustav počinje primjenjivati sutra, izvijestili su i kako će kupljene mjesečne karte automatski vrijediti, ali samo u onom bloku kojem vlasnik pripada prema prebivalištu ili boravištu.

Sutra se na parkiralištima pokraj okretišta Borongaj i maksimirskog stadiona počinje primjenjivati i sustav "Park and ride", namijenjen ponajprije pacijentima KBC-a Zagreb. – U cijenu parkiranja uključen je i prijevoz ZET-ovom linijom 228, odnosno do bolnice Rebro i natrag. Cijena karte je 2,30 eura, a vrijedi za vozača i još jednu osobu. Za svaku osobu više plaćat će se još po 1 euro – rekli su nam u Holdingu.