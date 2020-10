Radi se u centru grada pa su neke ulice zatvorene za sav promet. Evo obilazak

U Ulici Ribnjak kod kućnog broja 24 potrebno je izvesti radove izgradnje priključka odvodnje i vodovoda, pa će ta ulica sutra i prekosutra biti zatvorena za promet. Ponovno će puštena biti u nedjelju u 19 sati. Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će: Medveščak - Grškovićeva - Voćarska - Vončinina - Vlaška - Ribnjak te Šoštarićeva - Branjugova - Vlaška - Vončinina - Voćarska - Grškovićeva - Medveščak.

U Gundulićevoj se pak, hitno saniraju dinmnjaci i zabatni zidovi na dijelu od ulice A. Hebranga do Masarykove ulice ( u smjeru sjevera), pa će i ona sutra biti zatvorena za promet, i to u razdoblju od 8.30 do 16.30 sati. Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Gundulićeva - Varšavska - Frankopanska - Ilica - Mesnička.

Zbog potrebe izvođenja radova sanacije krovišta Kačićeva ulica kod raskrižja sa Ilicom sutra od 06 do 16 sati, bit će zatvorena za sav promet. Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Ilica - Krajiška - Prilaz G. Deželića - Kačićeva (prema jugu).