Prvi vlasnik zagrebačkog hotela Dubrovnik Svetozar Milinov dobiva - kamen spoticanja

U spomen na Svetozara Milinova, poznatog zagrebačkog poduzetnika iz prošlog stoljeća, prvog vlasnika kultnog hotela Dubrovnik u Zagrebu i žrtvu ustaškog zločina, 25. listopada će ispred spomenutog hotela biti položen 'kamen spoticanja'. Kamen postavljaju predstavnici Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust, Srpskog narodnog vijeća i udruge Veterani Domovinskog rata te antifašisti VeDRA Split, a Zagreb se time pridružuje brojnim europskim i svjetskim metropolama čiji su kameni spoticanja postali djelom najvećeg decentraliziranog spomenika na svijetu.

To praktički znači, kako stoji u priopćenju, da se u nogostupe ugrađuje umjetnički obrađen kamen spoticanja veličine 10 x 10 x 10 centimetara s ugraviranim sadržajem na mjedenoj pločici na vrhu i osnovnim podacima o žrtvi. Na taj način prolaznik se 'spotiče', a time se i postiže namjera da zastane i vidi kamen ugrađen u nogostup. Posebna vrijednost tih kamena spoticanja, poručuju organizatori, je u tome što generacije uče o potrebi borbe protiv mržnje, ravnodušnosti i genocida. Do kraja godine u Zagrebu će biti postavljeno ukupno 86 kamena spoticanja koje Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust provodi i postavlja od 2020.

- Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust zajedno s partnerima postavljanjem kamena spoticanja na javne prostore, na ulice grada Zagreba u svakodnevnom urbanom životu čine tragičnu prošlost vidljivom gradeći put kolektivnom sjećanju u kojem građani sami razvijaju koncepciju povijesne odgovornosti. Kameni spoticanja posvećeni pojedinačnim žrtvama nacionalsocijalističkog i ustaškog režima ukazuju na moralnu dužnost sjećanja i preuzimanja odgovornosti za ono što se događalo u našem gradu - kaže Nataša Popović, ravnateljica Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust.

Postavljanju će prisustvovati i potpredsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik Boris Milošević, veleposlanik Savezne Republike Njemačke Christian Hellbach te veleposlanik Republike Austrije Josef Markus Wuketich. Postavljanje kamena spoticanja izvodi se uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba, Srpskog narodnog vijeća, veleposlanstava Savezne Republike Njemačke i Republike Francuske i Austrijskog kulturnog foruma, odnosno Veleposlanstva Republike Austrije.

Negdašnji vlasnik zagrebačkog hotela Dubrovnik, koji se nalazi na Trgu bana Jelačića, Svetozar Milinov rođen je 1869., a do početka 20. stoljeća postao je jedan od najuglednijih i najsposobnijih veletrgovaca suknom na području grada Zagreba i šire okolice. Do 1940. je bio vlasnik hotela na uglu Jelačić placa i Gajeve ulice, koji je nosio njegovo prezime, kada ga je kupila Dubrovačka plovidba i preimenovala u Hotel Dubrovnik. Ustaška vlast, odmah po uspostavi NDH, započela je s maltretiranjem obitelji Milinov, a 5. srpnja 1941. tada 71-godišnji Svetozar sa 67-godišnjom suprugom Milicom, kao i četvoricom sinova, Đorđem, Kostom, Nikolom i Vojislavom, uhićen je uz obećanje da će biti deportirani u Srbiju. No, dan kasnije otpremljeni su u drugom pravcu, postavši jedne od prvih žrtava ustaškog kompleksa likvidacijskih logora Gospić-Jadovno-Pag. U Gospić je obitelj Milinov dopremljena zajedno, a potom su Svetozar i sinovi prebačeni na Velebit, u Jadovno, gdje su ubijeni, dok je Milica odvedena u logor Slana na otoku Pagu gdje je mučena i na koncu također ubijena. Datumi smrti nisu poznati, no pretpostavlja se da su likvidirani u kolovozu 1941.

