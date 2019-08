Privremena regulacija prometa u ulici Dubravica zbog radova

Zbog potreba izvođenja radova sanacije prijekopa ulica Dubravica na dijelu od ulice Sigetje/Huzjanova do Aleje grada Bologne, od srijede 14. 08. 2019. godine od 09,00 sati do srijede 21. 08. 2019. godine do 04,00 sata, bit će zatvorena za sav promet, navodi se u priopćenju Gradskog ureda za samoupravu grada Zagreba.

Navode kako je obilazni pravac za vrijeme radova u smjeru: Dubravica - Karažnik - Medpotoki - Aleja grada Bologne i obratno.

Gradski ured moli građane za strpljenje, te upozoravaju na moguće poteškoće u prometu.