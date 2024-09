'Priprema za sadašnje': Plesnu sezonu Scene Ribnjak večeras otvaraju Ana Kreitmeyer i UO Thearte

Plesnu sezonu Scene Ribnjak večeras od 19.30 sati na krovnoj terasi otvorit će predstava "Priprema za sadašnje" plesne umjetnice Ane Kreitmeyer i UO Thearte. Izvode ju Ana Novković, Jovana Zelenović/Ana Kreitmeyer, Koraljka Begović, Margareta Firinger i Silvija Dogan, a nakon izvedbe , u kojoj će se uživati i sutra, od 21 sat održat će se glazbeni program uz N/OBE DJ set.

– Predstava se bavi pokušajem afektivnog snalaženja u izazovima koje klimatska kriza postavlja pred nas. Struktura se temelji na principu niza (afektivnih, kondicijskih, kognitivnih) vježbi kao pripreme za katastrofe koje možemo i ne možemo zamišljati na temelju trenutnih i onih prijašnjih, svjesno se poigravajući apsurdima i nemogućnostima takvog pothvata u kontekstu neizvjesnosti posljedica desetljećima dugog sporog nasilja fosilnog kapitala i logike ekstraktivizma. Uronjena u mrak i dozvoljavajući izboje bijelog svjetla, predstava je zainteresirana za preplavljujuće emocije koje nastaju u rasponu od tjeskobe preko indiferentnosti do spremnosti i borbenosti, prihvaćajući taj nered i njegovu nerazrješivost, kao i frustraciju proturječnih odluka o tome kako koristimo vrijeme sadašnjeg trenutka. Priprema za trk, nestašicu ili vrućinu jednako je važna kao priprema za izdržljivost, zagrljaj i neodustajanje, u želji da prijateljska zajednica izdrži sve nadolazeće ritmove i izazove – kažu iz organizacije.

VEZANI ČLANCI:

Koreografiju potpisuje Ana Kreitmeyer, dramaturgiju Nina Gojić, prostor i kostime Silvio Vujičić, glazbu Neven Benko, svjetlo Igor Pauška, video instalaciju Vanja Babić, a produkciju Hana Zrnčić Dim. Predstava je premijerno izvedena u lipnju 2023. u sklopu festivala Perforacije.

Ana Kreitmeyer je plesna umjetnica i izvođačica, članica izvedbenog kolektiva BADco. Interes za tijelo provodi kroz različite prakse, od izvođačke do koreografske, od pedagoške do društvene. Kao ko-autorica djeluje kroz kolektiv BADco. od 2003., te samostalno razvija vlastite radove. Jedna je od organizatorica suradničkog projekta ANTISEZONA. Angažirana je u polju javnog djelovanja plesne scene u Zagrebu, dugi niz godina djeluje kroz upravna tijela Udruge plesnih umjetnika Hrvatske, od 2016. do 2018. je na poziciji predsjednice udruge. Certificirana je voditeljica ContaKids metode, a paralelno s radom u polju plesne umjetnosti stječe akademsko obrazovanje završenim Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu.

Predstava je realizirana u koprodukciji festivala Perforacije i Mreže izvedbenih umjetnosti udruge Domino te u okviru rezidencijalnog programa Scena Ribnjak, uz podršku Zaklade Kultura nova, Grada Zagreba i Ministarstva kulture RH i donaciju scenografskih elemenata tvrtke Pijole-G. Video instalacija u predstavi i najavna medijska kampanja realizirana je kroz projekt Prijeteći hibridi koji je ostvaren uz podršku Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija RH.

VIDEO Ni kiša ga nije zaustavila! Pogledajte kakav spektakl je napravio Baby Lasagna na Šalati