Predlaže se i uvođenje naplate parkiranja uz cijelu tramvajsku prugu

Ukidanje uličnih parkirališnih mjesta u središtu grada, čemu je preduvjet gradnja podzemnih javnih garaža, promjena tarifne politike, reguliranje prava vlasnika povlaštenih parkirnih karata i naplata parkiranja uz tramvajsku prugu kako bi se potaknulo smanjenje korištenja osobnih automobila, što bi bila nova, peta zona. To su ukratko glavne točke studije razvoja naplate parkiranja u Zagrebu, koja se trenutačno izrađuje na Prometnom fakultetu u Zagrebu, a to će biti podloga gradskoj upravi da proširi naplatu parkiranja na cijeli grad.

Prekrajanje postojećih zona

Ne znači to nužno uvođenje naplate u svaku zagrebačku ulicu, ističe doc. dr. sc. Marko Šoštarić, ujedno i prodekan za znanost i vanjsku suradnju tog fakulteta. No naplatom bi se mogao riješiti problem u onim kvartovima gdje on postoji i gdje za to postoje tehnički uvjeti.

– Dosad smo napravili detaljnu analizu postojećeg stanja i obišli područje cijelog Zagreba kako bismo utvrdili kako se kreće popunjenost parkirališta i parkirnih mjesta, koliko dugo se automobili zadržavaju na mjestima te o kojoj skupini građana je riječ, odnosno je li riječ o stanaru tog kvarta ili zgrade, s obzirom na vrijeme zadržavanja – kaže Marko Šoštarić, dodajući da su utvrdili da velik broj parkirnih mjesta u postojećim zonama zauzimaju vozači koji nisu stanari, a imaju povlaštenu kartu.

– Oni koji imaju kartu za prvu zonu imaju pravo parkirati i u drugoj i trećoj i tako zauzimaju mjesta, a poanta povlaštene karte je da se onaj tko je posjeduje može parkirati ispred svoje zgrade ili u njezinoj blizini – govori Šoštarić. Nužno je, kaže Šoštarić, i prekrajanje postojećih zona, u smislu uvođenja podzona, u kojima će biti različite cijene, a razlikovat će se one i ovisno o tome u koje doba dana se parkira. Također, problemi se javljaju u određenim kvartovima gdje se naplaćuje samo u pojedinim dijelovima, pa se stanovnici parkiraju na rubu četvrti i ostave auto tamo gdje se ne naplaćuje.

– Kad bi se na takvim mjestima proširile zone naplate, promijenile granice zona i onemogućilo onima s povlaštenim kartama da parkiraju u drugim zonama, to bi već riješilo određene probleme – govori Šoštarić. Novost je i to da će ubuduće povlaštene karte moći dobiti samo oni koji imaju prebivalište unutar određene zone, ali ne i boravište. Najavio je to i gradonačelnik Milan Bandić na koordinacijskom sastanku s čelnicima gradskih četvrti i mjesnih odbora na temu proširenja naplate. Slaže se s tom odlukom i stručni vještak za promet Goran Husinec.

Pravedan model naplate

– Nije pošteno da netko tko ne živi u zgradi, a prijavio je boravište, primjerice, kod prijatelja, ima povlaštenu kartu – govori Husinec, koji nije protiv naplate, no prvo se mora osmisliti model koji je pravedan prema svima. Slično govori i bivši dekan Prometnog fakulteta Ivan Dadić, dodajući da nije potrebno uvođenje naplate na rubna područja, no pozdravlja ideju gradnje novih garaža u središtu grada, što je također dio šireg rješenja studije.

– Mjesta moramo prvenstveno stvoriti u središtu grada, a to možemo jedino garažama i stavljanjem auta pod zemlju – zaključuje Dadić.

VIDEO Parkiranje u 1. zoni dvostruko poskupjelo