Bandić planira naplatu u cijelom gradu: 'Moglo bi doći do smanjenja cijena'

Uvede li se naplata parkiranja u cijelom gradu, neće doći do povećanja cijena ni u jednoj zoni, već jedino smanjenja. A kako ta naplata može biti provedena pravedno, efikasno i za džepove Zagrepčana jeftinije, otkrit će rezultati prometne studije s Fakulteta prometnih znanosti koju je Grad zatražio prije tri mjeseca. Novosti su to sa sastanka koji je gradonačelnik Milan Bandić održao s predsjednicima vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora, na kojem je jedna od točaka bila upravo naplata parkiranja na području cijelog grada. Bandić je tako dodao da, kad do nje dođe, povlaštena karta u prvoj zoni neće stajati 100, već 80 kuna.

Bandić se također osvrnuo i na veliki broj divljih parkirališta, nastalih zbog nedostatka parkirnih mjesta po gradu, kao i desant redara na vozače koji nepropisno parkiraju. Studija će riješiti, kazao je. to pitanje, a mijenjat će se i Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- A evo i jedna mala eksluziva, a to je da će u prvoj zoni povlaštenu kartu moći kupiti samo oni koji ondje imaju prebivalište, ne i boravište. Boravište će se micati iz odluke, jer to ljudi zlorabe - kazao je Bandić.

Neki zastupnici u Gradskoj skupštini također su nazočili ovom sastanku, a među njima je bio HNS-ov Tomislav Stojak, koji je pozdravio odluku da se i njih pozove. No, dodao je, nije se moglo čuti mnogo novosti, što nije dobro.

- Čuli smo da se izrazila želja za naplatom parkiranja na području cijelog grada te da bi taj sustav trebao biti pravedan, racionalan i provediv. A nismo dobili nikakve informacije o tome kako se to planira napraviti - kazao je Stojak. Istaknuo je i da se planira uvesti naplata parkiranja na područjima gdje ne postoje osnovi prometni uvjeti da bi stanovnici mogli ostavljati svoja vozila.

- Preozbiljna je ovo tema da bi se o njoj razgovaralo bez ikakvih argumenata, studija, analiza ni pokazatelja. Ne možete donijeti ovakve odluke bez da se provela ozbiljna analiza. Ne mogu pristati na ovakav način funkcioniranja, ali ovo je neozbiljno - istaknuo je.

Dodao je i da se na sastanku govorilo o tome gdje će se uvesti naplata parkiranja, te da bi se ona trebala provesti u dvije faze.

- U prvoj fazi bi se provodila od prve do treće A i B zone, što do sada nije bilo slučaj, a u drugoj fazi bi se provodila od druge do pete zone na području čitavog grada - objasnio je Stojak.

VIDEO Petek o povećanju suradnje Grada Zagreba s privatnim zaštitarskim tvrtkama