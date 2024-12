Poznati zagrebački ugostitelj o adventu: 'To s fritulama je idiotizam! '

Poznati zagrebački ugostitelj Marin Medak, vlasnik restorana RougeMarin, komentirao je ponudu na Zagrebačkom adventu ove godine. Naime, istaknuo je kako nije neuobičajeno da su cijene ove godine porasle. "Svugdje su cijene porasle, pa tako i kod nas. Prosječan iznos računa u zadnjih pet godina u restoranima je porastao 80 posto. Sve je poraslo, sve je skuplje. Na kraju krajeva, u zadnjih petnaest godina zlato je poraslo tri puta, a inflacija je tu normalna. Broj izdanih računa raste, broj novootvorenih firmi raste, broj zaposlenih u toj djelatnosti raste gotovo 15 posto, tako da na sve strane ljudi troše", objasnio je Medak za RTL.

Smatra i da nema potrebe za smanjivanjem cijena. "Pogotovo kada pogledamo neto dobit, koja je u posljednjih pet godina u ugostiteljskoj djelatnosti u prosjeku iznosila samo pet posto, dok je inflacija u istom razdoblju bila gotovo 80 posto. Znači, nije bilo moguće ostvariti godišnju dobit veću od sedam posto u posljednjih pet godina", poručio je, dodajući kako plaće kontinuirano rastu te da su troškovi rada za ugostitelje uvijek apsolutni izdatak.

"Da nemamo uvozne radne snage, koja je jeftinija, ne bismo imali s kime raditi. To je jedan od razloga koji nas spašava – činjenica da možemo raditi s uvoznom radnom snagom", dodao je, a potom se osvrnuo na ono što ga posebno ljuti tijekom ovogodišnjeg adventa. "Nijedan biznis u Hrvatskoj nema toliko zaposlenih koji rade uz tako male profite i tako niske dobitke. Ovaj posao je tako osuđen na propast. Znate li što se događa? Netko napravi fritulu od 12 eura, koja je pritom potpuno bezvezna, i o tome svi pišu. To je idiotizam", zaključio je.

"Pa ja bih prvi htio voziti Rimčev auto, ali ne mogu. Proizvodi se u Hrvatskoj, ali koliko ih je proizvedeno i koliko ih se zaista vozi na našim ulicama? Vidite samo Rimca da ga vozi – i nikoga više, jer taj auto košta 2,5 milijuna eura. Tko ima novca za to? Nitko. Isto je i s ovim. Ljudi se uhvate za glupost i o tome se piše. To je za mene idiotizam – da netko uopće ide raditi takve fritule na takav način, a pogotovo oni koji o tome pišu i oni koji to kupuju", poručio je ugostitelj i vlasnik restorana.

Zaključio je kako je zagrebačka ponuda mnogo jeftinija od ostalih metropola u okruženju. "I kupac je razmažen; kupac bira, može otići gdje god želi i kada god želi. Jest će jako dobro. Zagreb ima izuzetno dobre restorane i kvalitetnu ponudu, koja je i dalje znatno jeftinija nego u Ljubljani, Beču, Budimpešti ili bilo kojem drugom gradu u našoj neposrednoj blizini", istaknuo je Medak.

