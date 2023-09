Poznat točan broj djece koja se nisu upisala u zagrebačke vrtiće

U Zagrebu je još oko 800 djece ostalo neupisano u dječje vrtiće, istaknula je u utorak zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec i poručila da iako je to puno bolja brojka od one iz lipnja, nisu zadovoljni sve dok postoje neupisana djeca u vrtiće. Dolenec je podsjetila kako su upisi u gradske vrtiće bili u lipnju te da je na upisnom roku bilo 30 posto više zahtjeva nego godinu prije te je nakon roka prigovora bilo upisano 7604 djeteta, a 2716 je ostalo neupisano.

Od tada, Grad Zagreb je uspio upisati u gradske vrtiće još 462 djece jer su neki roditelji kojima su mjesta ponuđena na kraju odustali, te zbog bolje organizacije prostora. Dolenec kaže da su nakon upisa u gradske vrtiće uslijedili upisi djece u privatne i vjerske vrtiće koje Grad Zagreb subvencionira te da su ti vrtići upisali 1453 djece.

Također, obrti dadilja, koje subvencionira Grad Zagreb, upisali su 130 djece.

–Sada smo na oko 800 djece koja imaju uvjete, a nisu ostvarila upis u vrtić, bilo u gradski, privatni, vjerski ili obrt dadilja. To je puno bolja brojka nego ona iz lipnja, ali nije brojka s kojom možemo biti zadovoljni jer dok god postoje djeca koja imaju uvjete a ne uspiju se upisati, mi nismo ispunili cilj – istaknula je Dolenec. Najavila je da će do kraja godine otvoriti još četiri dječja vrtića i tako otvoriti nova mjesta za djecu koja su sada na listi čekanja.

Dolenec je podsjetila i da su u lipnju plaće zaposlenih u vrtićima linearno podignute svima za šest posto, a odobrili su i 450 mjesta za pomoćne radnike u jaslicama te 150 novih natječaja na neodređeno za odgajateljice koje su radile na određeno.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet rekao je da su na mrežnim stranicama Grada objavili poziv građanima na iskaz interesa za ozelenjivanje njihovih privatnih dvorišta, a bit će otvoren do kraja rujna.

Najavio je i da 16. rujna zatvaraju za promet istočni dio Masarykove ulice - od Gundulićeve do Tesline te je pretvaraju u pješačku zonu zajedno sa sjevernim komadom Preradovićeve ulice.

Gradonačelnik Tomašević poručio je da je put da se ljude destimulira u korištenju automobila, po čemu je Zagreb jedan od najgorih od svih europskih metropola - kvalitetan javni prijevoz. Stopga prvi put nakon 20 godina Grad širi tramvajsku mrežu i kupuje nove tramvaje te radi na boljoj biciklističkoj i pješačkoj infrastrukturi.

Tomašević je izrazio sućut obitelji tragično stradale djevojčice, koju je u petak usmrtio kamion na Žitnjaku. Rekao je da se u toj ulici na potezu od dva i pol kilometara nalazi osam uzdignutih ploha te da je teško osigurati standard vezan za pješački nogostup.

Najavio je da su spremni kupiti dodatne kamere i donirati ih policiji, ali i da se policijom razgovara da dodatno sankcioniraju prekršitelje u prometu. Tomašević je prije konferencije za novinare, koju im je omeo bivši saborski zastupnik Ivan Pernar, otvorio novi Dom za starije osobe u Markuševcu koji zauzima 3960 četvornih metara bruto površine. Prostire se na tri etaže te sadrži brojne prateće sadržaje kao i bogato dimenzionirani i hortikulturno uređeni atrij.

Ukupna investicija iznosi 8,3 milijuna eura. Kapacitet doma je 92 korisnika, prioritet u smještaju, koji stoji od 524 do 676 eura, imat će oni koji u Zagrebu imaju prebivalište najmanje deset godina, a zamolbe za smještaj će se početi zaprimati od 18. rujna.