Gdje je zapelo Tomaševićevih 800 solarnih elektrana? Izgrađena je samo jedna

Gdje je zapelo sa "Sunčanim krovovima" u Zagrebu, zapitali su se jučer zagrebački HSLS-ovci.

–U listopadu 2021. jednoglasno smo u Skupštini podržali projekt "Sunčani krovovi" čiji cilj je bio realizacija 50 MW solarnih elektrana do 2024. Nakon skoro pune dvije godine realizirano je samo 0,41 MW ili manje od 1 posto. Umjesto da se zavrnu rukavi, ovih dana čitamo kako se gradonačelnik hvali da će uskoro biti puštena u rad solarna elektrana snage 0,3 MW na krovovima psihijatrijske bolnice Sveti Ivan, te se to prikazuje kao "ogroman uspjeh", a još prošle godine u travnju najavio je solarne panele na više od 800 objekata u vlasništvu grada. Gdje je ostalih 799 objekata - pita se HSLS-ov zastupnik Kristijan Jelić te dodao kako se ovim tempom planiranih 50 MW neće dosegnuti godinama. Njegov kolega Alen Lochert govorio je pak o najavi maksimalnog podizanja stope poreza na dohodak.

–Zagreb, jedan od tri najskuplja grada u Hrvatskoj, jedini je grad čiji građani neće osjetiti Vladine mjere poreznog rasterećenja rada od 1. siječnja 2024. To će najviše pogoditi one s plaćom oko prosječne, kojih je najviše. Iako je u svom predizbornom programu sadašnja gradska vlast obećala da će: "reorganizirati gospodarstvo Grada tako da stvara veću vrijednost svim svojim stanovnicima i stanovnicama", sad je očigledno da nisu imali nikakvu viziju niti strategiju, a nemaju ju ni danas u trećoj godini mandata. Da jesu, ne bi sada bili iznenađeni i najavljivali povećanje poreza na dohodak za 18 posto nego bi imali spremne mjere za poticanje poduzetništva te bi do sada već bili sami smanjili prirez, a većom masom novca od poreza na dohodak kompenzirali dio novca koji se neće ubrati prirezom. Povrh toga, ukidanje prihoda od prireza može se dijelom kompenzirati i pojačanim korištenjem sredstava iz EU fondova - smatra Lochert te navodi i primjere Bjelovara, Čakovca, Svete Nedjelje i Opatije koji su nakon dobrovoljnog ukidanja prireza povećali gradske prihode