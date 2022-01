Potok Črnomerec Trešnjevčani obožavaju, no prema GUP-u trebao bi postati prometnica

Kustošak, Vrapčak, Medveščak... Vodeno bogatstvo Zagreba su i njegovi potoci što mu nose bistru vodu iz srca Medvednice. Trešnjevčanima omiljeni potok svakako je potok Črnomerec, zeleno plavi koridor koji se s obronaka planine spušta sve do savskih obala. Novim GUP-om on je ugrožen jer ga je bivša gradska uprava željela zatvoriti na čitavom trešnjevačkom području i ondje napraviti cestu čemu se protive brojne lokalne udruge.

Potok Črnomerec je jedan od najpoznatijih zagrebačkih potoka koji svojim imenom podsjeća na istoimenu gradsku četvrt koja je baš po njemu dobila ime i koja je dugi niz desetljeća predstavljala zapadni ulaz u grad, a još od 1910. godine predstavlja “rub grada” svojim tramvajskim okretištem.

Međutim, kolikogod je taj potok svojim gornjim dijelom toka obilježio podsljemenska naselja Lukšiće i Fraterščicu te gradski kvart Črnomerec, toliko je on i trešnjevački potok koji je sve do 1945. predstavljao zapadnu granicu grada Zagreba, tekao i još uvijek teče uz još jednu najzapadniju točku gradskog tramvaja, Remizu (od 1935.), i razdvaja lokalne kvartove Ciglenicu, Pongračevo i Gredice od Voltinog, Ljubljanice i Gajeva. A svoj krajnji doseg doseže već u samoj blizini rijeke Save svojim utokom u potok Vrapčak, piše Mapiranje Trešnjevke.

Dakle, potok Črnomerec je i trešnjevački potok, jedan od njih šest (uz potoke Kraljevec, Kuniščak, Jelenovac, Kustošak i Vrapčak), i u tome je društvu on najistočniji i najbliži centru od onih koji još uvijek većinu svojeg toka teku nadzemno – i po tome je vrlo značajan.

Evo i nekoliko detalja o toku potoka: Črnomerec izvire kao Veliki potok nedaleko glavnog hrpta Medvednice, ispod planinarskog doma Grafičar, i spušta se niz brdske padine do Lukšića i dalje teče uz Fraterščicu i ulicu Črnomerec (dijelom zatvoren u podzemlje) do Ilice. Od Ilice kratko teče uz pješačku Zaprešićku ulicu da bi kroz tvornički krug tvornice “Pliva” došao na Trešnjevku kod Zagorske ulice. Dalje mu slijedi dugo i uglavnom mirno Fallerovo šetalište, kratki podzemni tok kod Remize, a zatim je ponovo na danjem svjetlu između Srednjaka i Gajevog sve do Gredica i utoka u Vrapčak. Najljepši dijelovi su oni između Zagorske i Remize te krajnji južni, kod Gredica.

S obzirom na to da taj potok svojim tokom povezuje toliko kvartova i čak dva tramvajska okretišta nije ni čudo da su gradske vlasti i planeri na njegovome mjestu zamislili prometnu infrastrukturu, magistralne gradske prometnice i tramvajsku vezu, za početak između Remize i Horvaćanske ceste, a poslije, rješavanjem prolaska kroz “Plivu”, i prema Črnomercu. Ali, sadašnji zeleni koridor ima još veću vrijednost ako ostane tako zelen kakav je i sada i ako se uz njega urede pješačke i biciklističke staze, parkovni sadržaji, sportska igrališta… umjesto da se na toj velikoj površini stvore nove tisuće kvadratnih metara asfalta, buke i prometnog meteža.

Građanska inicijativa “Spasimo potok Črnomerec” ima baš takve ciljeve: očuvanje otvorenog toka, zelenog koridora i živog svijeta potoka Črnomerec te uređenje javne šetnice uz cijeli tok potoka, od Medvednice do Save.