Posjetili smo obrtnički sajam: Ovo zanimanje je najtraženije, a neki posao nalaze dok su još u školskim klupama

Prije tri godine došla je na sajam obrtničkih zanimanja sa željom da postane kozmetičarka. No, zastala je na štandu Elektrostrojarske obrtničke škole i bila je to ljubav na prvi pogled, govori nam Nika Tiholis, koja na desetom izdanju manifestacije predstavlja svoj zanat – zlatarstvo. Tradicionalno je to zanimanje koje se u Zagrebu može izučiti samo u ovoj školi, a godišnje program upisuje svega šest – osam učenika.

– Riječ je o kompleksnom zanatu za koji su najvažniji kreativnost i preciznost. Za učenike je teško organizirati praksu, a to je glavni razlog ovako niskih upisnih kvota – objašnjava nam profesorica Marijana Kriša na štandu na Velesajmu, u čijim se paviljonima 7 i 7a još danas predstavlja više od 60 obrtničkih i strukovnih zanimanja.

Đaci koji pohađaju taj smjer, dodaje, najčešće su iz obitelji koje se generacijama bave tim zanatom, a među njima je i Nicholas Balić. U zlatarstvo se zaljubio vođen primjerom svoga oca, a u budućnosti se nada preuzeti obiteljski obrt. Najteži dio izučavanja zlatarstva je lotanje, slažu se Nika i Nicholas, a pohađanje nastave u malom razrednom odjeljenju ima, ističu, i prednosti i mane. – Svi se jako dobro poznajemo i bliski smo, no kada dođe do ispitivanja, znamo da nema izvlačenja – kažu.

No nisu zlatari jedini koji proizvode nakit. Dio je to i opisa posla galanterista, koji izrađuju torbe, novčanike, remenje, rokovnike, ali i nakit, objašnjava nam Karolina, učenica Škole za modu i dizajn. I pritom demonstrira izradu narukvica. – Mama je također završila ovu školu pa je probudila tu ljubav i u meni – govori. Posao za koji se odlučila smatra idealnim jer njime može iskazati svoju kreativnost, a iako nerijetko mora objašnjavati ljudima što je to točno galanterist i čime se bavi, napominje kako se na začuđene poglede već i navikla. U školi imaju dosta praktične nastave, dodaje, a najponosnija je na navlaku za naočale koju je potpunosti sama izradila.

Radovi im se nalaze na staklima, izlozima, automobilima, tramvajima, a rijetki znaju da se iza njih stoje pismoslikari. Jedno je to od 17 zanimanja koja se mogu steći u Obrtničkoj i industrijskoj graditeljskoj školi. Uče se osnove crtanja i obojenja, a na tržištu su jako traženi i dobro plaćeni pa posao pronalaze još za vrijeme školovanja. Kreativnost, preciznost, fina motorika i strpljivost, najvažnije su vještine za ovo zanimanje, kaže nam učenik Noah Muškun. U školi, ističe, usavršava crtanje koje mu je od ranog djetinjstva bio najdraži način provođenja slobodnog vremena, a u budućnosti želi upisati Grafički fakultet i nastaviti raditi na svom talentu. – Nerijetki su osmaši skeptični prema obrtničkim zanimanjima, misle da neće imati što raditi, no to nije točno, puno je mogućnosti koje se otvaraju – napominje Noah.

Interes, međutim, za neka zanimanja u toj školi raste. – Najtraženiji je smjer keramičara, u koji svake godine upisujemo 70 đaka. Popunili bismo i veće kvote, no škola nema kapaciteta za više učenika – govori nam suradnik i njezin bivši učenik Anton Cvitić. Zanimanje raste i za zidare, kojih nam na tržištu nedostaje, napominje. Traženi su i dobro plaćeni, no usprkos tome teško ih je zadržati u struci. – Prije nekoliko godina učenik naše škole na državnom je natjecanju WorldSkills bio pobjednik u disciplini zidara. Bio je, dakle, najbolji u cijeloj zemlji, a danas radi kao konobar – objašnjava. Premda školu najčešće upisuju dječaci, ponosni su na to da od prošle jeseni u smjeru zidara imaju i jednu djevojku.

– Nadam se da će se taj trend nastaviti i da će naša škola postati privlačnija i učenicama – domeće Cvitić. Da u 21. stoljeću ne bi trebalo biti podijele na muška i ženska zanimanja, slaže se i Dorijan Letoja, koji je u Srednjoj školi Dugo Selo jedan od samo tri frizera. – Dobio sam dosta ružnih komentara od poznanika, no nisam dopustio da me pokolebaju jer znam što želim, a to je da jednoga dana imam vlastiti frizerski salon – kazuje.

A rukovanje bagerom, izrada cvjetnih stručaka, manikura, besplatno fotografiranje, kozmetičko čišćenje lica, šminkanje... neke su u bogatoj ponudi aktivnosti u kojima se svi posjetitelji sajma mogu sudjelovati još danas. – Želimo popularizirati obrtnička i strukovna zanimanja među budućim srednjoškolcima. To su zanimanja prošlosti, budućnosti i sadašnjosti koja umjetna inteligencija neće zamijeniti – poručio je s jučerašnjeg otvaranja Antun Trojnar, predsjednik zagrebačke Obrtničke komore, koja je organizator manifestacije.