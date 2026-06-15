Policija otkrila detalje talačke krize u Sesvetama. Ženi je prijetio da će je ubiti, tukao ju je...

Zagrebačka policija danas je objavila detalje talačke krize koja se jučer dogodila u zagrebačkim Sesvetama. Kako smo već pisali, muškarac je zatočio ženu na balkon stana u stambenoj zgradi, a policija je, nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, utvrdila što se dogodilo prije i tijekom događaja.

– Utvrđeno je da je osumnjičeni u stanu na području Sesveta, u subotu 13. lipnja u večernjim satima kao i tijekom noći sa subote 13. na nedjelju 14. lipnja u više navrata verbalno vrijeđao 33-godišnju članicu obitelji te joj prijetio da će je ubiti. Sumnja se također da je oštećenu zaključao u jednu od prostorija stana čime joj je ograničio slobodu te ju je više puta tjelesno napao. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku – poručili su.

Muškaraca se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede, prijetnje, nasilja u obitelji te kaznenog djela protupravnog oduzimanja slobode na štetu 33-godišnje članice obitelji, dodali su. Podsjetimo, nakon što su čuli krik žene s balkona, na lokaciju su stigli policajci i specijalna policija, koji su u stan provalili.