Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 72
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBITELJSKO NASILJE

Policija otkrila detalje talačke krize u Sesvetama. Ženi je prijetio da će je ubiti, tukao ju je...

Sesvete: Zgrada u kojoj je u jutranjim satima bila talačka situacija
Marko Seper/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
15.06.2026.
u 10:54

Muškaraca se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede, prijetnje, nasilja u obitelji te kaznenog djela protupravnog oduzimanja slobode na štetu 33-godišnje članice obitelji, kazali su u policiji

Zagrebačka policija danas je objavila detalje talačke krize koja se jučer dogodila u zagrebačkim Sesvetama. Kako smo već pisali, muškarac je zatočio ženu na balkon stana u stambenoj zgradi, a policija je, nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, utvrdila što se dogodilo prije i tijekom događaja. 

– Utvrđeno je da je osumnjičeni u stanu na području Sesveta, u subotu 13. lipnja u večernjim satima kao i tijekom noći sa subote 13. na nedjelju 14. lipnja u više navrata verbalno vrijeđao 33-godišnju članicu obitelji te joj prijetio da će je ubiti. Sumnja se također da je oštećenu zaključao u jednu od prostorija stana čime joj je ograničio slobodu te ju je više puta tjelesno napao. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku – poručili su. 

Muškaraca se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede, prijetnje, nasilja u obitelji te kaznenog djela protupravnog oduzimanja slobode na štetu 33-godišnje članice obitelji, dodali su. Podsjetimo, nakon što su čuli krik žene s balkona, na lokaciju su stigli policajci i specijalna policija, koji su u stan provalili. 

FOTO Kreću veliki radovi na važnoj zagrebačkoj prometnici: Zatvoren je nadvožnjak, mijenjaju se brojne autobusne linije
Sesvete: Zgrada u kojoj je u jutranjim satima bila talačka situacija
1/16

Komentara 1

Pogledaj Sve
BP
Besposlen pop
11:01 15.06.2026.

Dijaspora, najbliža

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Nova regulacija prometa u Prilazu Gjure Deželića
2
VEČERNJAKOVA TRIBINA

VIDEO Pavuna: 'Nisam sretan što se biciklističke staze rade na nogostupu'

Osvrnuo se i na problem rješavanja sigurnosti. – Po meni je to dosta tendenciozno. Jedna traka je ukinuta kako bi se uspostavila biciklistička na Deželićevoj, kao što znate ona je doista korištena. Istina je da je napravljena na nogostupu i ako mene pitate, nisam sretan da se biciklističke staze rade na nogostupu, da se uzima prostor pješacima, da se, pogotovo u Donjem Gradu gdje ima dosta pješaka, stvara dodatna kolizija između pješaka i biciklista. Ako mene pitate, to rješenje nije konačno. Ali svakako je bolje nego što je bilo, ta ulica ima velik broj biciklista koja idu kroz nju u oba smjera – rekao je.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!