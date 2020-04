Po jaja, sir, meso, povrće i ribu do "placa" otvorenog na Facebooku

Unatoč koronavirusu posao cvjeta – kaže poljoprivrednica Katarina Lukač, čija obitelj svježa jaja već godinama prodaje na svim zagrebačkim tržnicama. No, kako su one sad zbog koronavirusa gotovo potpuno puste, posao se preselio na Facebook. "Virtualni zagrebački plac" naziv je grupe koja je do sad okupila 46 tisuća ljudi, a na njoj se može pronaći ama baš sve što i na onom fizičkom – domaće voće i povrće, jaja, sirevi, mlijeko, med, sokovi, vina, mast, meso, riba...

Online tržnicu za metropolu pokrenula je Ivana Tomić, koja je, kaže, bila inspirirana sličnim Facebook grupama u Dubrovniku i Virovitci. Vlasnici lokalnih OPG-ova na njoj oglašavaju svoje proizvode, kupci postavljaju upite o namirnicama koje žele, a objave su podijeljene po kategorijama kako bi svi brže pronašli ono što im treba. Online dogovor nastavlja se telefonom, a većina svoju robu dostavlja besplatno po cijelom Zagrebu. Cijene su slične onima na "normalnom" placu – mrkva je oko 10 kuna, blitva 25, sir i vrhnje po 20, a jaja između kune i dvije.

- Kod mene je kuna za M jaje i 1,20 za L, s tim da je potrebno kupiti barem 60 da ih dostavimo. Kad bismo smanjivali cijene, morali bismo naplatiti dostavu, a to ne želim – objašnjava K. Lukač.

Grupu mnogi koriste i kako bi pronašli "svoju kumicu" kod koje su ranije redovno odlazili, pa su tako traženi "gospođa Ljuba, Dalmatinka s Trešnjevačkog placa“ ili pak "Teta Sanja koja prodaje super rotkvice“.

- Naravno da mi to godi jer svjedoči da ljudi prepoznaju našu kvalitetu pa i za ove krize – kaže ta "teta", pravim imenom Sanja Špoljarić, koja godinama prodaje sezonsko povrće na Trešnjevačkoj tržnici za OPG Kvakić. Iako bi voljela da može nastaviti kupoprodaju "oči u oči", ističe, Facebook grupa spašava joj posao. Zadovoljna je i K. Lukač jer, priznaje, pozivi redovnih, ali i novih mušterija, ne prestaju.