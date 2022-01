Vlasnik Pirotehnike Mirnovec priznao zašto je izbio požar: Izgledalo je ružno, no nitko nije bio ugrožen

Vatreno je započela nova 2022. u Zagrebu i to ne zbog vatrometa već zbog požara koji su na vrhu Iličkog nebodera izazvale iskre od pirotehnike. Franjo Koletić, vlasnik Mirnovec Pirotehnike koja je već godinama zadužena za zagrebački vatromet u novogodišnjoj noći, svu je odgovornost zbog incidenta preuzeo na sebe.

- Nije u Hrvatskoj čest slučaj da netko priznaje grešku, no odgovornost je naša jer smo mi pucali. Nije stvar u vatrometu, njega smo super odradili, ali ostaci su se zapalili i mi smo krivi. Otac me odavno naučio da kada čovjek pogriješi, pogne glavu i prizna te ide dalje pa sam to i učinio.

To je takav posao, s vatrometom ima ekstrema i može se dogoditi niz nepredviđenih okolnosti. Mi kao pirotehničari ne možemo utjecati baš na sve, no zbog toga se vatromet pomno planira - započinje svoju priču Koletić koji je i sam 15, 20 godina ispucavao novogodišnji vatromet s Iličkog nebodera. Sve do sad ni jednog incidenta nije bilo.

- Vatromet već 20 godina održavamo na isti način. Kada je gotov, svake godine kutije ostavljamo gore da ne smetamo ljudima u liftu. Dečki su sve počistili i otišli, no eto, zapalio se. Ne mogu ih kriviti, i meni se to moglo dogoditi. Svake godine tek idućeg dana dođemo pospremiti kutije. Dečki su bili na krovu do 1, pola dva te otišli, no negdje je očito još tinjao i zapalio se te oštetio dio izolacije na krovu. Izgledalo je ružno, no gorio je samo papir, nije bilo eksplozije i nitko nije bio ugrožen - opisuje događaj naš sugovornik. Da ga je netko prije ovog incident upitao je li takvo što moguće, odgovorio bi mu da nije, dodaje.

- Dogodio se splet nesretnih okolnosti, no to nam je i pouka za idući put. Netko će biti gore cijelu noć ili ćemo odmah spuštati kutije. A tko zna, možda će se i nadležni uplašiti novog incidenta pa se više neće pucati - rezignirano će Koletić, bez obzira na požar, novogodišnjim je vatrometom zadovoljan.

- Pucali smo rafale, bilo je spektakularno, no nitko ne voli pričati o dobrom. Pucali smo klasičan vatromet kalibra tri do pet milimetara. U svijetu su u nekim metropolama pucali i onaj od sto kalibara, i ne puca se iz kutija nego kroz crijevo od fiberglasa, međutim, to na prostoru Trga bana Jelačića nije izvedivo. Tamo smo skučeni na prostoru od stotinjak metara, ne možemo toliko raširiti frontu, ograničeni smo pozicijom i sigurnosnim aspektom. Vatromet velikog kalibra mogao bi se pucati jedino uz Savu kada bi za to bilo interesa- navodi pirotehničar. Prema njegovom mišljenju, najbolji vatromet u čitavoj Europi, imao je Beograd.

-Platili su ga pola milijuna eura, a radila ga je najbolja američka pirotehnička firma. Pola novca, čuo sam, dali su Arapi u čijem su vlasništvu neboderi na Beogradu na vodi, a pola Grad. To su bili kalibri i do pola metra, bomba je bio, istovremeno su ga ispucavali s nebodera i s još deset pozicija na savi. To je kod nas na Trgu nemoguće izvesti- kaže naš sugovornik.

I on je primijetio, baš kao i mnogi građani da se ove godine pucalo puno više nego proteklih. Prema njegovom mišljenju, razlog za to je zabrana prodaje petardi.

-Hrvatima možete sve, osim zabraniti im nešto. Za blagdane se u Hrvatskoj oduvijek pucalo. Usprkos zabrani, pirotehničke firme svake godine izdaju 700- 800.000 računa za pirotehnička sredstva u vrijeme blagdana, a ljudi ne pucaju sami što znači da više od pola Hrvata koristi pirotehniku. MUP je zabranio petarde, uslijedila je agresivna medijska kampanja, no ove su godine zbog toga ljudi pucali jače, iz čistog revolta. Pet vodećih hrvatskih pirotehničkih firmi ove je godine potpuno ispraznilo skladišta - otkriva nam Koletić.

-S prodajom smo zadovoljni, ali ne i sa zabranama. Na nas se radi haranga, kao da švercamo drogu i mislim da to nije u redu. I ja sam ljubitelj životinja, imam ih na desetke, konje, mačke, pse , vjeverice... Pa ne pucamo cijelu godinu već samo jedan dan. A da ne govorimo o tome da 50% onog što proizvedemo izvozimo u Srbiju, BiH i Crnu goru, a novac koji zaradimo, ulažemo u Hrvatskoj- revoltiran je tretmanom pirotehničkih firmi Koletić. Mirnovec je tako nedavno pokrenuo zabavni park, a dio novca uložen je i u etno farmu u Samoboru.

-Promet nam je nakon zabrane petardi pao oko 30 posto, no sada ih nabavljaju na internetu pa je zabranom učinjena usluga crnom tržištu. Ove godine sam nakon dugo vremena umjesto petardi čuo jake detonacije od bombi i rafale iz automatskog oružja što nisam čuo već godinama, a ljudi su teško stradavali od toga. Prodaja petardi smanjivala se kroz godine, ljudi su više kupovali vatromet, sve je išlo u dobrom smjeru, a sada smo opet na početku, kao devedesetih - negoduje Koletić koji smatra da je od represije bolji put edukacija jer se zabranama stvara kontraefekt.

