Pet tisuća kuna hranarine dobit će svi radnici gradskih tvrtki

Ukupno 12.500 kuna koje se neće oporezivati iduće će godine putem takozvane hranarine, nagrade, božićnice i regresa sjedati na račune radnika Holdinga, Zagrebačkog električnog tramvaja, Vodoopskrbe i odvodnje (ViO) te Velesajma, dok će im se dosadašnja osnovica plaće od 2884,87 kune povećati 5,8 posto i iznosit će 3052,20 kune, što je prvo povećanje nakon deset godina.

Povećanje nakon deset godina

Obznanili su tako ovaj tjedan sindikati Holdinga i predstavnici spomenuta tri trgovačka društva te gradonačelnik Milan Bandić koji su se usuglasili o novom kolektivnom ugovoru. On će od 1. siječnja vrijediti za iduće četiri godine. Završeni pregovori između Grada i sindikata počeli su prije devet mjeseci, a potpisivanje kolektivnog ugovora, koji nije mnogo mijenjao svoju formu od 2002. godine do sada, bit će do kraja ove godine.

– Došli smo sa svojim prijedlozima i nakon mukotrpnih pregovora našli se na sredini. Zadovoljni smo jer smo prvi put nakon 2009. godine, odnosno nakon krize, dobili povećanje plaća – rekao je predstavnik sindikata ZET-a Ante Jelić. Ugovorom će, naime, svi radnici gradskih tvrtki, njih 10.700, dobiti 2500 kuna u obliku božićnice i regresa, dok su ranije primali 384 kune više, što je ukupno 2884 kune. Tako će se polovina novog iznosa, odnosno božićnica, po običaju isplatiti krajem godine, dok će 1250 kuna regresa dobiti u prvoj polovici godine. Iako su se božićnica i regres smanjili ukupno za 384 kune jer su postali dio neoporezivog iznosa, radnicima su, kažu iz sindikata, kompenzirali razliku nagradom od 5000 kuna na godišnjoj razini. Tako će u Holdingu u prvih šest mjeseci zaposlenici biti nagrađeni s 2500 kune, a istim će im se iznosom i u drugoj polovici godine povećati račun. U ZET-u, Velesajmu i ViO-u, pak, kazao nam je Jelić, dobit će jednak novčani iznos, ali još nije poznato hoće li se na isti način i isplaćivati.

– Tako je i s hranarinom, odnosno s 5000 kuna koje će na razini cijele godine dobiti radnici za troškove užine. Svaki će djelatnik dobiti jednaku svotu, ali još nismo ispregovarali detalje vezane za podjelu – ističe Jelić. U Holdingu će se hranarina, koja je prvi put uvedena u ugovor, isplaćivati po jedna dvanaestina svaki mjesec, točnije 416 kuna.

– Kad smo u ožujku počeli s pregovorima, hranarina nije bila u planu, ali u međuvremenu je Vlada odlučila da će i ona biti neoporeziva pa smo se i za to izborili. Tako poslodavac nema dodatnih troškova u vidu poreza, a radnici dobivaju dodatnih 5000 kuna u godini – rekla je predsjednica pregovaračkog odbora sindikata Holdinga Mirjana Kaltak.

Kažnjava se bolovanje

Sindikati i grad također su, zbog česte zloupotrebe bolovanja, ispregovarali da će se stopa za prvih šest dana bolovanja smanjiti za deset posto, odnosno s 85 na 75 posto.

– Prečesto se događalo da su radnici, kad nisu mogli dobiti godišnji ili slobodan dan, otišli na bolovanje i to je remetilo proces rada. Uz to, prevelik je to trošak postalo poslodavcima – rekla je M. Kaltak.

Ostali će se dani bolovanja, dodaje, isplaćivati po stopi od 95 posto do 42 dana, a nakon toga troškove pokriva HZZO.Novim ugovorima, pak, poskupljenja usluga za građane, ističe Bandić, u metropoli neće biti.

VIDEO: Prosvjed protiv poskupljenja smeća