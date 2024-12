Pet kratkometražnih filmova na repertoaru u zagrebačkom KIC-u: Pogledajte dobitnika 'europskog Oscara'

Kulturno informativni centar (KIC) sutra u 19 sati, domaćin je pet kratkometražnih filmskih ostvarenja koja su na ovogodišnjoj, 37. svečanoj dodjeli godišnjih priznanja Europske filmske akademije konkurirala za prestižnu Europsku filmsku nagradu. Program je prilika za pogledati filmski biser domaće kinematografije Čovjek koji nije mogao šutjeti (2024) redatelja Nebojše Slijepčevića! Dobitnik „europskog Oscara“ u konkurenciji kratkometražnog filma, kao i dobitnik Zlatne palme na Filmskom festivalu u Cannesu te konkurent za nominaciju nagrade Oscar, ali i dobitnik brojnih priznanja na domaćim i drugim inozemnim festivalima temeljen je na istinitom događaju otmice i zločina u Štrpcima 1993. godine…

Na programu je i dokumentarni 2720 (2023) koji se bavi nejednakošću portugalskog društva ističući odmetnički način života kao rezultat nepravedne i nasilne sociokulturne stvarnosti za one koji nisu rođeni u zlatnoj kolijevci. Radnjom smješten na jug Francuske, Clamor (2023) prati Johannesa i Gabin - rođake zaljubljene jedno u drugo, a animirani La fille qui explose (2024) Candice koja eksplodira i po nekoliko puta dnevno... Također animirani Wander to Wonder (2023) donosi priču o troje minijaturnih glumaca koji glume u TV seriji za djecu, a nakon što kreator serije umre ostaju sami u studiju gdje, gladni i s kostimima koji polako propadaju, nastavljaju raditi sve čudnije epizode za svoje obožavatelje.