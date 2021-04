Otvara se prvi hrvatski selfie room: Svi će htjeti fotku u kadi u kojoj se kupaju u milijunima

Kakav je osjećaj kupati se u milijunima kuna? Jednom riječju – nezaboravan. Iako se čini da u njemu može uživati samo “high life” elita, od danas to iskustvo mogu doživjeti svi, i to na prvom katu desetog paviljona na Zagrebačkom velesajmu. Ondje se, naime, smjestio Selfie Room, prvi u Hrvatskoj, a bit će lokacija, kaže njegova osnivačica i vlasnica Kruna Josimović, na kojoj se oni koji su tek nedavno proslavili punoljetnost, kao i oni mnogo mlađi, ali i stariji, mogu zabavljati snimajući najbolje “sebiće” u osam posebno dizajniranih setova rasprostranjenih na otprilike stotinjak kvadrata.

Zavirite u stan Monice Geller

Otvara danas u 12 sati, a osim kade ispunjene, doduše, lažnim novčanicama s likom Ante Starčevića, super “photo-session” može se, među ostalim, odraditi i u sjedalu luksuznog Boeinga 747 ili u crvenoj londonskoj govornici, a obožavatelji sit-coma “Prijatelji” imaju priliku rekreirati kultnu scenu u kojoj poznati likovi iz serije kroz odškrinuta vrata zaviruju u stan Monice Geller.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 16.4.2021., Zagreb - Selfie room, prostor na Zagrebackom velesajmu sa zanimljivim scenografijama gdje se moze napraviti super selfie. Hana Ivkovic. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

– Svaki od setova opremljen je svjetlosnim prstenom za selfieje, a oni koji dolaze sami mogu si na tripod staviti i mobitel. Ne bih rekla da je ovo prostor za profesionalne influencere, nemamo baš takvu opremu, ali jest mjesto za ležernu zabavu ljudi svih uzrasta – objašnjava Kruna Josimović, koja je i vlasnica prvog domaćeg Escape Rooma. Na novu je ideju pak došla gledajući influencere na TikToku, koji su svoje objave radili u selfie-prostorijama koje su već otvorene, primjerice, u SAD-u.

– Pomislila sam kako je šteta što takvo nešto ne postoji u Zagrebu. Mjesto gdje se može doći s ekipom, napraviti koju fotku za uspomenu i onda je staviti na internet – objašnjava. Najpopularniji interijeri, uvjerena je, bit će kada puna novca i vrata stana likova iz “Prijatelja”, premda je njoj omiljen onaj s pop-art pozadinom u čijoj je sredini žuta fotelja. Tu su i romantična ljuljačka za dvoje okružena cvijećem, crni kauč u koji se može sjesti s nizom šarenih rekvizita i minimalistički žuti zid s ljestvama na kojima se odmara plišani medvjedić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 16.4.2021., Zagreb - Selfie room, prostor na Zagrebackom velesajmu sa zanimljivim scenografijama gdje se moze napraviti super selfie. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

– Ljudi ovdje mogu “izgubiti” sate isprobavajući poze, izvodeći razne plesove za TikTok. S vremenom namjeravamo mijenjati setove, dodavati još, da bude raznolikije – ističe Kruna Josimović.

Zbog epidemioloških mjera u cijelom prostoru ne smije biti više od desetero ljudi odjednom pa je svoj termin poželjno rezervirati, a sat vremena stoji 40 kuna.

– Ako u tom trenutku nema gužve, može se ostati i dulje od sat vremena, nije problem. Primit ćemo, dakako, i “padobrance” bez rezervacije, ali samo ako imamo mjesta za njih. Dobili smo i upite o rezervaciji prostora za one koji bi došli s profesionalnim fotografom – kaže vlasnica Selfie Rooma. Radno je vrijeme vikendom od 12 do 20, a tijekom tjedna od 14 do 20 sati. No nije isključeno, dodaje, da se vikendima druženje produlji i do 22 sata.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pomoći će i djelatnici

Sve zanimljive interijere u ponudi isprobali smo, dakako, i sami pa smo neke selfieje okinuli samostalno, poslužili smo se i stativom, a da “shoot” prođe što bolje, pomogla nam je i voditeljica Selfie Rooma Lucija Usorac. Posjetitelji uvijek mogu, ističe, zamoliti nekog od djelatnika da umjesto njih “okine” fotku.

– Ipak je ovo lokacija gdje se na jednom mjestu može otputovati u inozemstvo, popiti kavu u parku i doslovce plivati u novcu. Normalno da ćemo pomoći – kaže Lucija Usorac.