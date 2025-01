Osamdesete su se vratile u Masarykovu: Zbog ruma za kolače oči se pune suzama, a hit je gusti sa šlagom

Duhanski put, tih dvjestotinjak metara Masarykove ulice od Kavkaza do Blata, u legendu glavnog grada ušao je tijekom osamdesetih godina prošlog stoljeća. To je bilo zlatno doba zagrebačkih gostionica, u nekoliko njih u toj ulici skupljali su se mladi iz cijeloga grada. Tamo su počinjala prijateljstva, rađale su se ljubavi, ali i saznavale novosti, širili tračevi i sklapali dogovori.

A upravo taj stari zagrebački duh nastoje vratiti u Bastionu 19. Ovaj bar, već dobro poznat ljubiteljima vrhunskih vina, u prosincu je počeo s programom nazvanim "Jutarnji Pàjzl by Marin Čuček". – Naša ideja je da probudimo nostalgiju kod starijih generacija, a mlađima pružimo priliku da osjete atmosferu koja je nekoć definirala duh Zagreba, i čini mi se da u tome i uspijevamo – priča nam Čuček koji je idejni začetnik ovog programa.

Neki dan mu je, kaže, u "pajzl", odnosno gostionicu došao stariji bračni par, a poželjeli su popiti rum-colu. – Rekao sam im da su naši destilati vrhunski i da ih je možda šteta miješati s colom pa sam im ponudio stari Badelov rum, onaj za kolače. Kada su to čuli, nije bilo daljnjeg razmišljanja. "Imate Badelov rum?", ostali su u šoku. Čovjek je zasigurno minutu samo mirisao taj rum, a ja sam gledao kako mu se oči pune suzama – prepričava Čuček i dodaje da mu se ideja za ovaj program po glavi motala godinama, samo je čekao pravi trenutak za realizaciju.

– Nisam se bojao da će netko drugi u međuvremenu to napraviti jer, iskreno, ne bih rekao da ostali ugostitelji razmišljaju u tom smjeru. Danas se naglasak stavlja uglavnom na interijere – objašnjava Marin dodajući da je u ovom lokalu od 40-ak kvadrata naglasak na ponudi i atmosferi. Pažljivo odabrana glazba iz osamdesetih i detalji poput starinskih držača za novine pomažu stvoriti nostalgičan ugođaj. Iako su se držači, priznaje Čuček, više koristili u kavanama nego u gostionicama, cijeli taj paket pridonosi autentičnosti i vraća posjetitelje u vrijeme kada je Duhanski put bio središte gradskog života.

Osim ruma za kolače, od popularnih pića iz osamdesetih u Bastionu se može popiti suhi cappuccino, špricer, gemišt, Mussolini. odnosno kombinacija bijelog vina, mineralne vode i malinovca, kao i gusti sa šlagom. – Nedavno je došla jedna djevojka koju je mama poslala da proba gusti sa šlagom. Zanimljivo mi je kako je to sada postao hit, a realno, svi lokali u gradu imaju i gusti sok i šlag, samo nikome nije palo na pamet staviti to u ponudu – objašnjava Čuček. A uskoro bi, kaže, iz Austrije, u kojoj su je uspjeli nabaviti, trebala stići i Traubisoda.

– Novim generacijama to je vjerojatno nepoznato piće, a moja ga se sjeća po televizijskoj reklami i sloganu "nije vino, nije voda nego Traubisoda". Meni je to bilo omiljeno piće kada sam bio klinac – kaže začetnik "Jutarnjeg Pàjzla". A hoće li neki novi klinci s njim podijeliti oduševljenje, kaže, ne zna, no čini mu se da su im 80-e "napete".

– Na Staru godinu došla mi je ekipa od šest studenata, gledali su u ponudu, smijali se i naručili Mussolinije, rekli su mi: "To mi je stari pil". Lijepo je vidjeti te emocije koje se izazovu u ljudima – objašnjava Čuček, za kojeg ovaj projekt nije samo posao već i strast i, na neki način, misija. Na kraju dana, kaže, važno mu je da ljudi odlaze iz gostionice s osmijehom, sretni što su doživjeli nešto posebno. Ipak, naglašava, što se tiče koncepta i pristupa koji Bastion No. 19 ima od samog početka, ništa ne mijenja. Prirodna i biodinamička vina, craft piva, pažljivo birani, kvalitetni destilati i dalje ostaju zaštitni znak ovog bara.

M. Čuček, čija se karijera proteže na više od tri desetljeća, tijekom kojih je radio u nekim od najpoznatijih zagrebačkih lokala, u Bastionu nije samo zaštitno lice "Jutarnjeg Pàjzla", on je tu od samih početka 2015. godine. U jednom trenutku, doduše, kratko ga je napustio, a vratio se nakon što su ga početkom prošle godine preuzeli novi vlasnici. Povratak mu je, priznaje, predstavio izazov.

– Nije lako jedno mjesto dva puta pokrenuti i dići na neki nivo. Usto, sada imam i troipolgodišnjeg sina pa su i moji prioriteti malo drukčiji – objašnjava Čuček, čije je ime postalo sinonim za osobni pristup gostima, stvaranje opuštene atmosfere i besprijekornu uslugu. – Recept za uspjeh u ovom, kao uostalom i u bilo kojem poslu su ljubav i ustrajnost te da stojiš iza toga što prodaješ i cijeniš ljude koji rade za tebe, jer oni su sve – naglašava.