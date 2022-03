Oporba rešeta Tomaševića neugodnim pitanjima: 'Sve je okrenuto naglavačke'

Na dnevnom redu 10. sjednice Skupštine grada Zagreba je 25. točaka, a počela je jutros oko 9 sati. Među točkama dnevnog reda je i prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju grada kod Europske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 50 milijuna eura, Izvješće o radu gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića od početka mandata do kraja 2021., izvješće u Zelenoj tržnici, stanju skloništa u Zagrebu, Gradskoj plinari opskrba te Holdingovoj podružnici Čistoća te odluka o djelomičnom podmirenju dugova zagrebačkih bolnica KB Sveti duh, Dječje bolnice Srebrnjak i Specijalne bolnice za plućne bolesti.

09:15- “Obavještavam vas da je gradonačelnik Zagreba povukao Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake Klara”, otkrio je predsjednik Skupštine Joško Klisović, a potom su članovi kluba Možemo zatražili pauzu.

Aktualni sat

9:30- Nakon pauze, prihvaćen je dnevni red. Prvo pitanje postavio je Nenad Predovan, a ticalo se otkaza u Holdingu (BM365).

-Gradonačelniče Tomaševiću, vrlo je neprofesionalno i neetično ponašanje Uprave prema radnicima u Holdingu. Sve je okrenuto naglavačke s tim procesom otpuštanja. Prvo treba napraviti sistematizaciju pa onda utvrditi tko je višak. To kako radi Uprava ZGH jako je štetno i nakaradno. Na pitanje novinara, vi se gradonačelniče smješkate i podcjenjujete problem i kažete da vas podržavaju sindikati. Tu podršku vidjeli smo ispred Holdinga neki dan. Moje pitanje je -zašto podržavate nezakonito činjenje na najosjetljivijim poslovima kao što su otkazi? Znate li što se u Holdingu uopće događa otkako je Uprava uputila dokument o kolektivnom višku radnika - upitao je Tomaševića. On mu je odgovorio da je proces savjetovanja o otkazima počeo krajem godine te da je sve po zakonu.

“Sindikati i Uprava komuniciraju, a na prosvjedu je bilo nekoliko stotina radnika od njih sedam tisuća. Radi se o manjinskom dijelu sindikata, a većina je u procesu savjetovanja s Upravom. Popis je rađen po jasnim i objektivnim kriterijima- odgovorio je gradonačelnik.

9:35 - Potom je pitanje postavila Gordana Rusak, također iz Stranke rada i solidarnosti, a ticalo se rupa na ulicama.

-Gradonačelniče, teško je proći bilo kojim dijelom grada, a da noga ne zapne u rupi. Radovi su počeli, rokovi su prolongirani i sve stoji - započela je Rusak i upozorila na situaciju na Tuškancu. Tomaševića je upitala kada planira početi raditi i rješavati probleme.

-Da bi se takvi poslovi napravili, potrebno je provesti javne nabave i neke od sanacija na fotografijama koje ste pokazali u centru su već sanirane - odgovorio joj je gradonačelnik i dodao da ne zna zašto su se rokovi na Tuškancu produljeni te da i njega samog frustrira kad vidi koliko su radovi na gradilištima (ne)aktivni.

09:40- Idući je na redu bio Marijan Tomurad (MB365). Zanimalo je zašto u Trnskom i Novom Brestju pauk i komunalni redari dižu automobile, a nedostaje parkirnih mjesta.

-Vaši iz Možemo su bili protiv izgradnje garaže, a sada zovu pauk za nepropisno parkiranje. Novo brestje kada je parkirano, nisu predvidjeli dovoljnu širinu ulica, a stanovnici dobivaju kazne - rekao je Tomurad. Tomašević mu je odgovorio kako prometni redari postupaju po zakonu.

-Što se tiče Brestja, moramo vidjeti je li to rješivo jednosmjernim ulicama. Sami ste rekli da ulice nisu projektirane za zgrade i upitno je zašto su tako projektirane i jesu li standardi o broju parkirnih mjesta poštivani. Pitanje parkirnih mjesta u gradu je nešto čime ćemo se pozabaviti ovdje. Morat ćemo donijeti drugačiju parkirnu politiku- rekao je Tomašević.

Tomurad mu je pojasnio kako je naselje projektirano prije 30 godina i da jednosmjerne ulice mogu biti rješenje, no dok se ono ne iznađe, ne bio trebalo kažnjavati ljude.

-Ima i građana kojima smeta da se na nogostupu ilegalno parkiraju automobili. Možemo vidjeti s gradskim uredom kako privremeno riješiti problem. Trend da svaka obitelj ima dva ili tri automobila, ni jedan grad ne može izdržati, ne možemo svaku zelenu površinu pretvoriti u parking. Zbog tog vas molim da surađujemo oko toga da se više koristi javni prijevoz- kazao je Tomašević.

09:45- Kristijana Jelića (HSLS) upozorio je na antipoduzetničku klimu u gradu.

-Sve više poduzetnika nam se obraća zbog toga, projekti koji su prošli suglasnost,. investitori su ishodili lokacijske dozvole, a na Vijećima gradskih četvrti su odbijali bez ikakvog objašnjenja, a radi se o mali parcelicama. Je li mišljenje aktivista vrjednije od mišljenja stručnjaka. Ovako se koči razvoj Zagreba jer se u 90% slučajeva radi o malim kvadraturama na zemljištu koja su u vlasništvu investitora- pitao je Jelić. Gradonačelnik je kazao da ne može govoriti generalno već da mu kaže o kojoj parceli se radi i o kojoj četvrti.

-Bez konzultacije s gradskim četvrtima, nije moguće donositi kvalitetne odluke- pojasnio je gradonačelnik. Jelić je potom pročitao mailove iz GČ Gornja Dubrava. Gospođa je htjela kupiti zemljište, parcelu od 360 kvadrata.

-Pokrenula je to u svibnju, u ožujku su joj rekli da još mišljenje VGČ-a nije ishodovano - rekao je Jelić.

Tomašević je rekao kako nije točno da su svi u vijećima četvrti aktivisti.

-U VGČ Gornja Dubrava većinu drži HDZ, vaš koalicijski partner. Njih pitajte zašto to nisu donijeli i stavili na dnevni red. Prvo s njima to riješite,a onda pričajte o antipoduzetničkoj klimi- odgovorio je gradonačelnik.

9:55- Iduće je pitanje postavila Lucija Topolovec (BM365).

-Kazali ste neki dan da zaštitari dobiti otkaz u Holdingu jer ondje postoje redari i čuvari. Zašto će oni dobiti otkaz, a prije neki dan smo bili suočeni s vandalizmom u Šestinama i evidentno je da takvih čuvara nedostaje- pitala je L.Topolovec.

Tomašević je kazao kako nije shvatio pitanje jer se vandalizam dogodio na parceli kojom upravlja župa, a ne gradska groblja. Ona mu ej pojasnila da ju zanima zašto će redari i čuvari dobiti otkaze u Holdingu.

-Raspisan je natječaj za nove komunalne redare. I dalje ne vidim vezu jednog s drugim- rekao je.

10.00- Mirjana Kujundžić Tiljak (HDZ) pitala je o dopisu koji su poslala šest gradskih kazališta koji su rekli da u javnim potrebama u kulturi nisu objavljena financijska sredstva za provedbu programa te da brojne upite nisu dobili odgovore. Kazala je i da grad Zagreb duguje kazalištima sredstva za studeni i prosinac te je upitala kolika su im financijska sredstva odobrena.

-Neke stvari koji ste naveli nisu točne. S novim zakonom o proračunu, sve su ustanove dobile limit što je izglasano u proračunu Gada Zagreba. programska vijeća ne odlučuju o sredstvima već se izglasavaju u Skupštini. Limiti su bili smanjeni i bilo je nesporazuma, došlo je do smanjena i to je nešto što ćemo ispraviti u narednim tjednima. Jučer smo imali sastanak s jednom od ravnateljica. Nije točno da studeni nije plaćen, no kada smo došli na vlas imali smo 6 mjeseci zaostataka od prošle vlasti. zaostatak je smanjen, a s kazalištima će se razgovarati individualno kako se im se kompenziraju smanjena sredstva.

10:05- Mario Župan (HDZ) pitao je o novoj ravnateljici Muzeja suvremene umjetnosti ima li prijavu u Zagrebu i je li upoznat s time da je MSU zatražio dodjelu gradskog stana. Gdje je prijavljena i na kojoj adresi stanuje, pitao je on.

-Znam da vas u HDZ-u posebno zanimaju korištenje stanova u državnom i gradskom vlasništvu,to vam je fetiš. Ravnateljica je stupila na dužnost i nije u posjedu nikakvog gradskog stana, to mi je prva informacija. Postoje pravilnik i povjerenstvo koje se time bave. Ne vidim problem da netko tko ovdje do sada nije živio a upravlja bitnom institucijom ne dobije takav stan, no za sada ona nije u posjedu nikakvog stana- kaže Tomašević. Župan mu je odgovorio da je Upravno vijeće MSU zatražilo da joj se dodijeli takav stan što piše i z zapisniku.

-Ravnateljica je u MSU apartmanu na račun grada Zagreba! - upozorio je.

Tomašević veli da nije nikada nešto takvo potpisivao te kazao da nije u korištenju nikakvog gradskog stana te da će se uskoro ići u reviziju korištenja gradskih stanova.

10.10- Idući je pitao Trpimir Goluža (MOST). Ponovio je hoće li Sesvete i dalje biti slijepo crijevo Zagreba.

-Jeste li svjesni da ste svojim nečinjenjem donijeli u stanje zanemarene upale slijepog crijeva. Ljudi su ogorčeni, puno ste im obećavali, a ništa niste napravili - pitao je.

Tomašević mu je rekao da ponavlja teme i da njegove informacije nisu točne i da i dalje radi performans s Love Actually natpisima.

-Za razliku od svih konkretnih pitanja, vi postavljate općenita pitanja i ja neću igrati takvu igru- rekao je Tomašević, a Goluža je zatražio pojašnjenje.

-Manipulacija je trajno obilježje vašeg karaktera. Otkako ste dobili izbori, jedino kada ste bili u Sesvetama je bilo u Dumovcu gdje ste najavili otvorenje hotela za mačke. Hoće li nakon toga doći na red vrtić u Sesvetskom Kraljevcu? Svi projekti koje ste najavili, nisu se pomakli ni milimetra - odgovorio je Goluža. Tomašević mu je rekao je da se na vrtiću radi.

-Mene pitaju Sesvećani zašto netko plaća jumbo plakat van kampanje i reklamira se. Vi se bavite plakatima, mi ćemo graditi vrtiće -poručio je.

10.15- Mostovac Lovro Marković (MOST) pitao je kako Uprava Holdinga misli sačuvati one koji rade svoj posao i imaju znanja koje drugi nemaju.

-Dolazi nam na naplatu tri milijarde duga. U administraciji radi previše ljudi i radi se po kriterijima kako bi postojali objektivni kriteriji- rekao je Tomašević.

Marković mu je na to odgovorio da je većina toga što je rekao stoji, no da nije odgovorio na pitanje koje je postavio, a to ej kako sačuvati kvalitetne ljude u sustavu Holdinga.

-Bojim se da u popisima ima jako puno nelogičnosti, a najveći je problem nepravda. U tome nećete imati podršku građana. Pokrećemo inicijativu za tematsku sjednicu na temu Holdinga i pozivam sindikate da prosvjeduju ispred- rekao je. Tomašević je rekao da radni učinak nitko nije pratio, a Holding valja stabilizirati odmah.

-Nešto manje od 300 operativnih radnih mjesta se nudi, doći će i do preslagivanja. njih oko 100 želi otići, uz otpremnine, to ne spominjete. prosvjede je organizirao manji dio sindikata, veći dio nije, pročitajte njihove izjave- poručio je gradonačelnik.

10.20- Pitanje o drobilicama postavio je HDZ-ovac Vladimir Iviček. interesiralo je kada će drobilice u Resniku i Jakuševcu profunkcionirati, koliko koštaju in koliko košta najam one koja radi.

-Dozvala drobilicu građevinskog je pri kraju, kao i za onu za glomazni. Ne može ukupno koštati više od 200.000 kuna, to je maksimalni trošak i ona će se koristiti do tog iznosa. Ugovori s privatnim tvrtkama koštaju puno više. Za drobilice nismo mogli dobiti dozvole dok one nisu došle- odgovorio je Tomašević. Iviček je pitao koliko su koštale dvije drobilice.

-Drobilica je 3,2 milijuna ova za građevinski, a za glomazni 2,9 od čega će se dio platiti iz sredstava EU- rekao je.

10.30- Otpad na gradskim grobljima koji se ne odvozi zanimao je SDP-ovku Davorku Moslavec Forjan.

-Dobit ćete pisani odgovor. ono što znam je to da se radi na sortiranju otpada koji ondje nastaje da se što manje jkorsite usluge privatnih poduzeća. Nisam znao da postoje takve hrpe i sanirat ćemo ih u najbržem roku- rekao je.-

10.40- Predsjednik Skupštine Joško Klisović označio je stanku.