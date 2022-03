'Ako ovo ne uspije, Zagrepčani će se razočarati, a grad pada desnici u ruke'

Loncu poklopac. Uzrečica je to koja bi mogla slikovito opisati odnos dvaju partnera koji drže gradsku vlast u Zagrebu. Da između Možemo! i SDP-a ne cvjetaju ruže, vidjelo se već od samih početaka. Bila je to suradnja iz interesa. Jedni nisu mogli bez drugih jer Možemo! je trebala tek jedna ruka za većinu u Gradskoj skupštini. A SDP je bio logičan izbor. U proteklom periodu nisu se slagali u svemu, kao najveći kritičar poteza gradonačelnika Tomislava Tomaševića i njegove ekipe istaknuo se SDP-ov Renato Petek, no sve se još dodatno zaoštrilo otkako je gradsku organizaciju preuzeo Viktor Gotovac.