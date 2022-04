Tomašević najavio proširenje tramvajskih pruga, evo gdje bi trebala ići nova trasa

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u povodu Dana planeta Zemlje kako nova Gradska uprava ima viziju ekološkog i održivog Zagreba te najavio sadnju stabala, solarizaciju krovova i ulaganja u tramvajsku, pješačku, biciklističku i vodoopskrbnu infrastrukturu.

"Neki od ovih projekata će se realizirati već ove godine, a drugi do kraja mandata. Intenzivno radimo na tome da se Zagreb pridruži drugim europskim metropolama u zelenim trendovima, da bude zelen i održiv", napisao je Tomašević u petak na Facebooku.

Naveo je kako je Zagreb jedini od velikih gradova u Hrvatskoj koji će primijeniti sustav naplate odvoza miješanog komunalnog otpada prema stvarnoj količini kako bi se i ekonomski stimuliralo građane da što više odvajaju za recikliranje i kompostiranje, a smanjio udio otpada koji se odlaže i kako bi se Jakuševec napokon zatvorio.

Imaju plan da kraja mandata u Zagrebu zasaditi 20.000 novih stabala, a Grad će u suradnji s Ministarstvom prometa, i uz pomoć EU fondova, do kraja godine nabaviti oko 60 novih autobusa i pokrenuti proces nabave 20 novih tramvaja.

Tramvajska pruga od Zvonimirove do Vukovarske; Stara Vlaška i dio Masarykove - pješačke zona

Tomašević je najavio kako kreće i proširenje tramvajskih pruga. Do kraja 2022. godine očekuju da će biti izdane dozvole za trasu po Heinzelovoj ulici, od Zvonimirove do Vukovarske, a potom će voziti sve do okretišta u Savišću.

Kroz nekoliko mjeseci također će proširiti pješačke zone u samom središtu grada pa će Stara Vlaška postati dio pješačke zone, a sljedeće godine i dio Masarykove - od Gundulićeve do parka Zrinjevac.

Postavit će preko tisuću novih parkirnih mjesta za bicikle do kraja godine i tako nastaviti svake godine u mandatu, a uz to će izgraditi biciklističku stazu uz nasip Save, biciklističku magistralu uz Branimirovu ispod željezničke pruge te dvosmjernu magistralu "Centar" od Trga Francuske Republike do Kvatrića.

Poboljšat će vodoopskrbnu mrežu tako da se gubici vode smanje na minimum uz ulaganje od oko 260 milijuna kuna ove godine te skoro dvije milijarde kuna do 2028. godine iz EU fondova.

Također, Tomašević je podsjetio kako je Gradska skupština dala suglasnost za program solarizacije zagrebačkih krovova, kako bi do kraja mandata javne, poslovne i privatne zgrade u Zagrebu imale 50 MW solarnih kapaciteta na krovovima.

