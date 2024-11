Novi šef zagrebačkog SDP-a: 'Ponovno ćemo biti na tronu političke scene, možemo bolje od Možemo!'

Nakon dvije godine, zagrebački SDP konačno ima svog službenog predsjednika. Branko Kolarić, koji je već posljednje dvije godine vršio tu dužnost, sada je i službeno među stranačkim kolegama izabran kao novi šef gradske organizacije. S 58,8 posto glasova, pobijedio je tako u drugom krugu svog konkurenta Renata Peteka. Izlaznost je bila odlična: od 1561 upisanog birača, svoj je glas dalo njih 854, odnosno čak 54,7 posto. Kolarić je od tog dobio 498 glasova, a Petek 349.

Članice i članovi SDP-a tako su se odlučili da nastave voditi stranku u onom smjeru u kojem ju je dosad vodio Kolarić, te evidentno nisu bili raspoloženi za nešto drukčiji put koji je htio stvoriti Petek.

– Prije 20 godina SDP je bio apsolutno najjača politička organizacija u Zagrebu i državi, i ja to mislim vratiti. Već sam pozvao one razočarane u ovu stranku, rekao im da ima mjesta, da dođu i pomognu – rekao nam je Kolarić nakon proglašenja izbornih rezultata. Najavio je nastavak gradnje jednog jakog SDP-a, kao i povratak stranke na sami tron hrvatske političke scene. U svom pobjedničkom govoru osvrnuo se i na svoje koalicijske partnere u Zagrebu. – Moj tim je u visoko fazi pripreme programa za lokalne izbore, gdje zagrebački SDP mora pokazati da može bolje od Možemo! – rekao je. Poraženi Petek čestitao je, pak, protivniku, a Večernjem je rekao da je jako zadovoljan postignutim rezultatom.

– Dobiti 42 posto je pristojan rezultat, što znači da je ipak jedan dio članova stranke podržao i moj program. Poštujem rezultate izbora i to da je većina odlučila da SDP i dalje ide istim smjerom kao i do sada. Ne mislim da je to dobro po stranku, ali dalje ću raditi na njenom jačanju. Od sutra se vraćam svom poslu, a to je pomagati Zagrepčanima i Zagrepčankama da ostvarimo bolju kvalitetu života za njih u gradu – kazao je.

Nakon održanog prvog kruga za izbora šefa stranke, odabir je spao na dvojicu kandidata koji su vrlo različiti u svojim pristupima, posebice kad je riječ o odnosu s platformom Možemo! i gradonačelnikom Zagreba Tomislavom Tomaševićem. Petek je posljednjih osam godina zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini te se ističe i kao jedan od najaktivnijih kritičara Tomaševića. Kolarić je, pak, bliži platformi Možemo!, s obzirom na to da je aktualni ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", čiji je osnivač Grad Zagreb. Ipak valja istaknuti da je i on u nekoliko navrata naglasio da nije posve zadovoljan zajedničkim radom, kao i da su SDP i Možemo! jedno drugome nužno zlo. Za vladajuće u Zagrebu zato je bilo važno doznati s kim će surađivati do kraja mandata, a moguće i nakon lokalnih izbora.

– Mi imamo sporazum o suradnji glede pojedinačnih projekata, poput proračuna, a o svakom ćemo kao gradska organizacija razgovarati i zauzeti stav hoćemo li to podržati ili ne, kao što smo i do sad činili – odgovorio je Kolarić na pitanje što Tomašević i njegovi suradnici mogu očekivati u sljedećim mjesecima.

Obojica žele biti gradonačelnici

Fokus stranke sad je na predsjeničkim izborima, međutim i Petek i Kolarić najavili su da se žele kandidirati za gradonačelnika Zagreba u 2025. godini. Izbor šefa stranke ne garantira i njihov automatski ulazak u utrku protiv Tomaševića, s obzirom na to da ih prethodno ipak moraju "amenovati" i kolege s Iblerova trga. I unatoč tome što nije izabran kao šef stranke, Petek se nada se da će imati priliku postati njihov kandidat. Kolarić se također nada podršci. – Na Možemo! imam kritiku, a to je da rade premalo, presporo i preneodlučno – rekao je.

