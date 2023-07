Novi Klub neovisnih zastupnika u Skupštini Grada Zagreba: Čine ga Lovrić, Barić, Fortuna i Rusak

Danas je u Skupštini Grada Zagreba predstavljen novi Klub neovisnih zastupnika koji čine Otto Barić, Višnja Fortuna, Ivica Lovrić i Gordana Rusak. Nastao je iz ljubavi prema Gradu Zagrebu i želji da on postane ono što bi i trebao biti – europska metropola. Glavni grad Hrvatske je uslijed potresa, ali i nepromišljenih poteza Tomaševićeve vlasti izgubio svoj sjaj.

Gordana Rusak je na početku konferencije izrazila sućut obiteljima poginulih u prekjučerašnjem nevremenu u Zagrebu i oštro je kritizirala izostanak upozorenja za opasnost u Gradu Zagrebu.

Na to pitanje bi mogao odgovoriti zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet koji je načelnik zagrebačkog stožera civilne zaštite. Nedavno je testiran sustav uzbunjivanja SMS porukama, a onda par tjedana kasnije kad je trebalo uzbuniti građane i spasiti živote ljudi, ništa. Šutnja i muk dok ljudi ginu na cestama! U Zagrebu bi bilo sve isto i da nema gradonačelnika Tomaševića! Snalazili bi se sami! – istaknula je Reusak.

Neizostavan je bio i problem smeća koji je za stanovnike Jakuševca posebno problematičan tijekom ekstremnih vrućina.

Gradonačelnik je konačno priznao ono što smo govorili od početka, da od zatvaranja Jakuševca u njegovom mandatu neće biti ništa, suprotno njegovom glavnom predizbornom obećanju. Zagreb luta kao ukleti Holandez i to ne samo što se zbrinjavanja otpada tiče. Oni koje je napadao u vrijeme svog aktivizma i na tome gradio svoju političku karijeru danas na temelju ugovora s Gradom zarađuju kao nikad dosad! Nikad više ugovora Grad Zagreb nije sklopio s Pripuzovim tvrtkama nego za vrijeme vlasti Tomislava Tomaševića! Sjetimo se da je u kampanji glavna njegova poruka bila da će te ugovore ukinuti, a danas on Pripuzu mjesečno plaća 1 milijun eura dok je Bandić u godini dana plaćao 5 milijuna kuna. Dakle Tomašević mjesečno plaća Pripuzu daleko više nego je Bandić plačao u godini dana! Ili još slikovitije, Bandić je u 21 godinu mandata Pripuzu platio 106 milijuna kuna, Tomašević u dvije godine mandata 269 milijuna kuna! – ukazala je Resak na na brojke, ističući kako ju posebno brine činjenica da Grad Zagreb u ove četiri godine mandata Tomaševića neće izgraditi niti jedno postrojenje za zbrinjavanje otpada jer projekti koje je započela bivša vlast su napušteni, novi nisu ni započeti.

Za to vrijeme Pripuzova privatna tvrtka krenula je s pripremom gradnje energane u Sisku i daleko su odmakli, a to isto radi i Pavao Vujnovac i njegov PPD u Kutini. Dakle, dva postrojenja se grade u blizini Zagreba i bit će spremni za koju godinu preuzeti zagrebački komunalni otpad kada će se kapaciteti Jakuševca popuniti i tamo više neće biti moguće odlagati otpad!

Na temu obnove i urbanizacije govorio je naš poznati arhitekt svjetskog glasa Otto Barić. Naglasio je kako Grad Zagreb trenutno nema ni strategiju ni viziju ni transparentnost koja je bila toliko apostrofirana.

Nakon 2 godine vladavine Možemo potpuno je jasno da nema nikakve vizije kako Zagreb pretvoriti u modernu europsku metropolu 21.stoljeca! Nema naznaka za sređenu i konzistentnu urbanu obnovu gornjeg i donjeg grada, a nema jasne vizije ni naznaka kako i kada krenuti u nužnu obnovu infrastrukture kao i riješenja prometa. Ni jedan projekt urbane preobrazbe i brownfield developmenta nije ni zamišljen, a kamoli pokrenut. Spomenut ću: Gredelj, Zagrepčanku, Velesajam, Blok Badel, Savu, Stadion itd. – rekao je Barić ispred predstavnika medija dodajući kako se umjesto konkretnih guraju alibi projekti poput Kranjčevićeve, Paromlina i druge aktivističke mikrolokacije bez obzira na posljedice.

Izrada izmjena GUP-a je pokrenuta tek nakon 2 godine, a Barić je zaključio kako su sveukupno ovo 4 izgubljene godine za sve građane Zagreba.

O samoj dinamici razvoja grada i pojedinih projekata u linearnom vremenu, usporedbi kako smo to nekad, a kako sad i zašto ne trebamo rušiti sve sagrađene temelje, već da pače, iskoristiti one dobre i nadograditi ih, govorio je zastupnik Ivica Lovrić.

Kolege su ranije navele problematiku zbrinjavanja otpada i nedostatak vizije razvoja grada, no Tomaševićeva destrukcija koja se manifestirala kroz razna ukidanja i reorganizacije gradske uprave i javnih poduzeća dovela je do potpunog sloma funkcioniranja gradskih službi koje moraju biti ključni oslonac građanima u svakodnevnom životu a ponajviše u izvanrednim situacijama – rekao je Lovrić navodeći primjer podružnice Zrinjevac koji je do dolaska Tomaševića na vlast zapošljavao 800 radnika i bio jedna od najuspješnijih komunalnih tvrtki u svojoj djelatnosti u Europi.