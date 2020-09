Novi festival hrane od srijede na Strossmayerovom trgu

Oduvijek ste željeli ispeći svoj kukuruz na vatrici ili možda marshmallow? Zagristi u yesenski sočni topli kolač i zaplesati pod vedrim nebom? Yes! Vježbati jogu pod krošnjom, nazdraviti novoj yesenskoj vibri & poželjeti dobrodošlicu novim bojama i mirisima? Ako je vaš odgovor potvrdan, dobrodošli ste na Yess Feel Good festival koji organizira agencija Kokoš ili jaje.

Održat će se od 16. do 27. rujna na zagrebačkom Strossmayerovom trgu od 16. do 27.09. održat će se Yes Feel good festival, a želja mu je širiti pozitivu i dobar osjećaj. YES je ogrnut yesenskim plaštem i dovodi yesenske specijalitete koje još kušali niste, a rado biste.

Već dobro nam poznati Đurina Hiža, Cheese Bar by Rene Bakalović, Mangosta, Gingle Bells i Marin Nekić s yesenskim vrtom & smokerom & cocktailima pridružit će se u širenju feel good osjećaja, a priprema se i nekoliko gastro iznenađenja.



Izvrsni DJ-i i glazbene maheri kao što su Tomo in der Mühlen, Ozren Kanceljak, Stanko Bondža, Felver, a Pepi Jogarde pripremaju 24.rujna i posebno ludi tulum Pozdrav ljetu.