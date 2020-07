“Nevidljivi Zagreb” suočit će vas sa životom ljudi koji su ostali bez doma

Koliko ste puta prošli pokraj čovjeka koji si je tvrdu klupu omekšao kartonom? Većina pomisli kako su takvi ljudi, beskućnici, sami skrivili svoju sudbinu – govori Mile Mrvalj, koji je tri i pol godine proveo lutajući ulicama metropole, a sad vodi turu nazvanu “Nevidljivi Zagreb”. I nije to turistička tura, ističe, nego edukativna, budući da se održava na tri gradska punkta koja su važna beskućnicima te svjedoči o problemima onih koji su ostali bez vlastita krova nad glavom.

Zbog osobne u Caritas

Mrvelj je prije deset godina iz Sarajeva došao u Zagreb te ovdje otvorio malu galeriju. Za nju je digao hipotekarni kredit i u razdoblju recesije sve izgubio. S čime se sve suočio, prepričava dok od Katedrale, ispred koje počinje tura, hodamo do njezine prve točke, Dolca.

– Naišao sam na nevjerojatan zid, kao i svi beskućnici. Ljudi su govorili da sam neodgovoran, da sam si sam kriv, pa je zato cilj ove ture objasniti kako lako svatko od nas može završiti na cesti – tumači na putu do “trbuha grada”. Kako posljednji prodavači na tržnici napuštaju štandove oko 15 sati, beskućnici tada kupuju voće i povrće koje ostane. Mili su, govori, nakon nekog vremena počeli ostavljati i vrećice s jabukama i narančama, koje bi on onda dijelio ostalim nesretnim dušama. Nakon doze vitamina, dodaje, premjestili bi se u Caritasovu pučku kuhinju u Franjevačkom samostanu, a to je druga postaja ture.

– Beskućnici se, naime, hrane isključivo u Caritasovim kuhinjama, a ne u onima Crvenog križa, jer za njih nije potrebna osobna iskaznica, koju većina nema i to im stvara mnogo problema. Neki je i izvade, ali kako nemaju dom, kao mjesto prebivališta navedu najbliži centar za socijalnu skrb. Hrvatska, na žalost, nema program resocijalizacije beskućnika koji se, kad ih odbace i rodbina i prijatelji, jednostavno pogube. Mnogi i obole, primjerice od depresije, a čest je i alkoholizam u koji bježe od stvarnosti – prepričava Mrvalj pakleni krug iz kojega se izvukao prije šest godina.

Ljudi su mu, dodaje, s vremenom počeli vjerovati pa se bacio na skupljanje novca raznim akcijama, radionicama, aukcijama slika te je osnovao humanitarnu udrugu za pomoć beskućnicima Fajter. Imaju i časopis “Ulični fajter” koji prodaju po osam kuna, ističe upravo u trenutku kad dolazimo do zadnjeg odredišta, malog parka na kraju Opatovine. Ondje se beskućnici okupljaju, objašnjava, ali neće u parku prespavati ako nemaju osobnu iskaznicu jer time čine prekršaj skitnje, što se kažnjava globom od 2000 kuna.

Studenti iz SAD-a

– Trenutačno je u Zagrebu oko 2000 beskućnika. Dolaze i iz manjih mjesta koja, primjerice, nemaju pučku kuhinju – ističe Mile, koji sada živi u malom stanu na Borongaju.

U njegovoj je edukativnoj turi, dodaje, lani u prosjeku sudjelovalo petero ljudi na dan, među kojima su, napominje, bili i studenti američkog sveučilišta UCLA te polaznici studija socijalnog rada iz Amsterdama. S udrugom Vestigium organizira i radionicu oslikavanja keramičkih pločica, za što će biti zaduženi studenti Likovne akademije, a na jesen će nastala djela biti u prodaji. Cijela zarada, naravno, bit će namijenjena beskućnicima.