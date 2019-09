Najveći susret ljubitelja Vespe vraća se u Zagreb

CroVespa, najveći i najpoznatiji susret ljubitelja Vespe, vraća se u Zagreb!

Na središnjem će zagrebačkom trgu ovoga vikenda oživjeti šezdesete godine, a za to će se pobrinuti čak 300 sudionika CroVespe iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke, BiH, Velike Britanije, Irske, Njemačke, Mađarske i Češke Republike koji će na 12. okupljanju izložiti svoje bezvremenske ljubimce, većinom oldtajmere.

Atraktivne vespe moći ćete razgledati sutra do 11 sati, a tad će se sudionici zaputiti na revijalnu vožnju do Samobora kako bi zablistali i „na bregima“ te kako bi ih Samoborci mogli razgledati i u centru grada.

No, modeli vespi koji su zabilježeni i u mnogim filmskim trenucima vratit će se na Jelačić-plac te još jednom predstaviti u nedjelju od 8 do 12 sati. Prilika je to za sve sudionike da još bolje upoznaju Zagreb i sve njegove znamenitosti prije nego što druženje nastave u kavani Johann Franck na svečanoj večeri.