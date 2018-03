Najuporniji bi ostajali do posljednjih tramvaja. A tko je zakasnio, doma se vraćao cipelcugom

Šezdesetih je “promenada” bila na glavnom trgu

U Zagrebačkim pričama pišem i o nekim događajima i osobama iz prošlog stoljeća. Pretpostavljam da je to zanimljivo mojoj generaciji. A mlađima je to nešto daleko, što me podsjeća na vrijeme kada sam bio dečko, a u novinama su objavljivane priče koje su se dogodile prije Prvog svjetskog rata. Mislio sam: zar je moguće da se toga netko uopće sjeća?!

Ne znam jesu li postojale špice (korzo, šetališta) prije Prvog svjetskog rata? Špica je nešto tradicionalno, dio gradskog rituala. Svojedobno u manjim mjestima nisu bile špice, već su to nazivali korzo, šetalište. Nekada je u Zagrebu, toga se ne sjećam, pričali su mi, bilo šetalište na Zrinjevcu gdje su se mladi i stariji dolazili prošetati promenadom. To je bila Praška ulica, od Trga do, recimo, nekadašnjeg Splendida, sadašnjeg zatvorenog Lenucija. Naravno, i obrnuto.

Danas, kada se kaže špica, onda se misli na odlazak subotom u Gajevu ispred Čarlija, odnosno na cijelu Bogovićevu i jedan dio Preradovićeve ulice, tj. Cvjetnog trga. Međutim, kada sam ja dolazio šezdesetih na špicu, onda je ona bila na Trgu, ali sa sjeverne strane hotela Dubrovnik. Zanimljivo, zašto nikada nije bila prema Dolcu, s druge strane tramvajske pruge?

Sve je bilo špica od Praške do ugla Gajeve ulice. Dolazile su djevojke i dečki. Muških je, naravno, bilo više. Špica je bila podijeljena nevidljivim granicama, ali se točno znalo gdje su; spontano su određivane, sve dok se nisu ustalile. Primjerice, ispred nekadašnjeg Singera (sada je ondje prodavaonica Školske knjige), na samom uglu Praške i Trga, pa do novinskog kioska (starog), bila je osječka špica. Ispred tog kioska bila je bjelovarska špica, prema Gajevoj brodska i vinkovačka, i tako redom, a najveća je bila dalmoška, ispred Dubrovnika, pa do tramvajske pruge. U toj je špici bilo i podšpica: splitska, šibenska, zadarska...

Iz toga vremena potječe ona pitalica:

– Zašto Dalmatinci ostaju u Zagrebu?

– Zaboravili su kojim se putem vraća u Dalmaciju.

A onda im je Arsen Dedić objasnio: Vlakom prema jugu.