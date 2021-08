Najbolje idu jugoslavenski izvođači, cijene ploča Đorđa Balaševića skočile trostruko

Sa zvučnika svira Sultans of Swing, klasik Dire Straitsa, gitara klizi u jednoj od možda najboljih gitarističkih solaža u povijesti rock glazbe. Okupljeni se ljuljuškaju u ritmu dok pregledavaju nepregledne hrpe gramofonskih ploča. Ima tu svega; jazza, popa, rocka, čak i narodnjaka. Za svačiji ukus ponešto.

Kako bi razbili učmalost zagrebačke ljetne ponude ekipa iz Woodstock Shopa i Didi Sounda organizirali su jučer Sajam gramofonskih ploča i CD-a. Održao se u Ilici 7 u dvorištu koje im je na korištenje besplatno ustupila Srpska pravoslavna crkva. Opušteni događaj u dvorištu privukao je audiofile i zaljubljenike u ploče svih generacija, a svoje ploče prodavali su i kolekcionari iz Beograda i Niša.

Foto: Mia Mitrović

Ekipu je okupio Darko Mikulec, vlasnik trgovine gramofonskim pločama Woodstock Shop u Tratinskoj 33 koji već nekoliko godina održava ovakve sajmove s ciljem popularizacije dobrog, starog vinila.

-Ploče skupljam 40 godina. Prvu, 24-karatnu kompilaciju Deep Purplea kupio sam '74. u Jugotonovoj prodavaonici u Bogovićevoj, a potom i one Jethro Tulla, The Doorsa... Imao sam 12 godina i rekao majki 'kad narastem želim biti kolekcionar ploča'. Ona mi je dogovorila 'ne, sine, bit ćeš ekonomist'. Na koncu sam završio ekonomiju, no postao sam i kolekcionar - smije se Mikulec. Dobar je poznavatelj cijena i izdanja 'vinilki', među vodećima u zemlji. Posebno ga veseli što se sajam odvijao baš u ovom dvorištu, jer je kao kolekcionar 'debitirao' nekoliko metara dalje.

-Jako smo zahvalni SPC-u što nam je ustupila prostor. Na Cvjetnom trgu od '82. do '90. postojao je neformalni sajam ploča i stripova. Svi mi koji smo ih voljeli i skupljali okupljali smo se ondje, razmjenjivali znanja i iskustva. Neke od najljepših studentskih dana proveo sam tamo. Moram priznati da je jako dobar osjećaj nakon 40 godina vratiti se na isto mjesto gdje sam i počeo - prisjeća se Mikulec kojemu u Woodstock shopu pomažu kćeri Sara i Klara te sin Martin.

Foto: Mia Mitrović

Pomalo ga žalosti što se ovakvi sajmovi u Zagrebu odvijaju vrlo rijetko. U ostatku zapadnog svijeta, kaže, to je normalna pojava. Jučer na sajmu, otkriva, ljudi su najviše kupovali long plejke jugoslavenskih izvođača kojima je u zadnje vrijeme cijena porasla.

-Na cijeni su rartitetna strana izdanja izvođača iz 60-ih i 70-ih, ali rastu i one ex-yu bendova. Traženi su Idoli, EKV, Haustor i Azra, a skočila je i cijena ploča Đorđe Balaševića što me i ne čudi jer to je izvođač koji je nadrastao ove prostore i postao svjetski pjesnik- govori nam iskusni kolekcionar. U cijelom svijetu posljednjih desetak godina u tijeku je veliki come back gramofonskih ploča što ga jako raduje.

-Ploča je analogni medij, na dobrom gramofonu zvuči bolje nego CD pa je momentalno najprodavaniji zvučni medij na svijetu. Izdaju se i nove ploče, a svaka od njih ima i download kod pa glazbu možete 'skinuti' te slušati i na mobitelu- ističe Mikulec.

Foto: Mia Mitrović

U na sajmu u Ilici 7 najbolje su išle jeftinije ploče u rasponu između 20 i 150 kuna, a kupovali su ih uglavnom mlađi ljubitelji glazbe. Organizatorima je to i bio cilj - privući mlađu publiku i pretvoriti ih u nove zaljubljenike gramofonskog zvuka.

Na sajmu je uživao i Duško Cvetojević iz Didi Sounda , tvrtke koja se bavi izanjmljivanjem audio opreme. Didi Sound posudio je sajmu glazbenu opremu. On sam je nekad bio DJ, a glazbu je 80-ih puštao na zagrebačkim brucošijadama, u makarskoj Grotti, Jelsi...

-Bila su to lijepa vremena. Na podiju bi ljude rasplesao Michael Jackson, no svi su čekali sentiše kako bi zaplesali s onim tko im se sviđa. Mnogo je brakova započelo na plesnom podiju uz laganice koje sam vrtio- prisjeća se nekih drugačijih vremena Cvetojević.

Ploče je s velikim zanimanjem 'listao' i Bogoljub Ostojić, protonamjesnik Mitropolije zagrebačko-ljubljanske. U ruci mu pak primjećujemo vrećicu punu ploča iz koje naziremo jarke boje covera ploče Shot of love Boba Dylana iz ranih 80-ih. Zaljubljenik je, kaže, u glazbu s vinila, a najviše voli slušati jazz i rock.

Foto: Mia Mitrović

-Od jazzera Johna Coltranea i Keitha Jarretta, a danas sam kupio Azrin album Kad fazani lete, no morao sam vratiti i uzeti nešto drugo jer je ploča malo potrgana - kaže Ostojić te nam pozira s albumom jazz pijanista Count Basieja.

Jučerašnji sajam, dodaje Mikulec, samo je uvertira u veliku 'feštu od ploča', sajam u Klasičnoj gimnaziji u Križanićevoj koji će se održati 12. rujna u puno većem opsegu.