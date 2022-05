Na ovogodišnjem Floraartu traženo je drvo novca, a nude i cvjetne bukete koji su sapuni

Ako ste u potrazi za idealnom biljkom za dnevni boravak, nećete pogriješiti svratite li na Floraart jer upravo takvim teglicama obiluje 56. izdanje popularne vrtne izložbe koje je jučer otvoreno na Bundeku.

Znatnija potpora sektoru

Osim sobnih, dakako, na 300.000 kvadrata prostora na kojemu se ove godine okupilo 180 izlagača iz zemlje i inozemstva može se pronaći bogata ponuda bilja za sadnju u vrtu, poput atraktivnog perikalisa upečatljivih boja koji je, ističu prodavači, iznimno lak za održavanje, a cijena mu je 15 kuna. Toliko stoji i suncokret, za digitalis treba izdvojiti 50 kuna, a hortenzije su 60.

Nerijetki će se, naravno, na Floraart zaputiti i po začinsko bilje, kojega također ne manjka pa možete birati između peršina, kopra, vlasca, bosiljka, češnjaka..., a svi su po deset kuna. I ove su godine, kažu izlagači, posebno popularni sukulenti, koji se nude za 15 kuna, a s obzirom na inflaciju, dobro ide i drvo novca. Kućna je to biljka sjajnog i glatkog lišća zelene boje uz koju se vežu razni mitovi, a jedan je i to da u dom privlači pozitivnu energiju i obilje bogatstva. Cijena joj je na Floraartu pak 20 kuna.

U fokusu 56. izdanja sajma su mali obrtnici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a osim onih koji proizvode cvijeće i bilje, mogu se ondje naći i predstavnici "srodnih" djelatnosti. Mirjana Hodalj iz Siska, primjerice, nudi svijeće i sapune koji su izrađeni u obliku cvjetnih aranžmana.

– Za izradu svijeća potrebna je brzina jer nakon lijevanja voska u kalup i močenja u boje preostaje desetak minuta za rezbarenje. Slično je i sa sapunima, baza se topi, lijeva u kalupe i rezbari – objašnjava okružena svojim "cvijećem" čije se cijene kreću od 30 za manje do 250 za veće primjerke. Kako proizvodi od konoplje u posljednje vrijeme postaju sve popularniji, i njih se može naći na Floraartu, pa se tako na štandu obrtnika Željka Hajeka nude losioni za tijelo, melemi i kreme za lice s tim sastojkom. Šarolikim se eksponatima predstavlja i vrtni centar Iris MBM, a novost su im biljni terariji, i to zahvaljujući suradnji s domaćim brendom Shamai Grin. Osim što vizualno privlače, također su jednostavni za održavanje jer se unutar staklenih terarija nalaze "biljke bebe", a cijene su im od 250 do 600 kuna.

Posebna je gošća sajma pak Kang Yong-Soon, majstorica wagonga, tradicionalnog korejskog umijeća aranžiranja cvijeća, koja će održati nekoliko radionica za posjetitelje. Na jučerašnjem je svečanom otvaranju stoga, uz gradonačelnika Tomislava Tomaševića i voditelja Zrinjevca Damira Grgića, bio i korejski veleposlanik Hong Seong Wook, ali i ministrica poljoprivrede Marija Vučković, koja je najavila znatniju potporu proizvodnji cvijeća. – Hrvatska je u tome sektoru deficitarna, no u sljedećem višegodišnjem financijskom razdoblju dobit će znatniju podršku. Njegova vrijednost nije samo u proizvodnji nego i u posebnom skladu koji unosi u naše živote – kazala je.

Atraktivno natjecanje florista

Floraart se održava do nedjelje, može se obići od 9 do 21 sat, ulaz je besplatan, a u pratećem su programu brojna predavanja, radionice, dječje predstave i igraonice. Atraktivan je i program natjecanja florista te učenika srednjih poljoprivrednih škola u aranžiranju cvijeća, a pop-up Summer Garden donosi i gostovanja DJ-eva.•