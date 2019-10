Moja tikva od 13 kg spremna je za pećnicu

Gotovo svatko tko prođe pored štanda na kojemu stoji barem nakratko zastane i pogleda je. I često prolaznici ne mogu odoljeti a da ne pitaju koliko je teška. Tikva koju njezin “vlasnik” Petar Vučarić zove “svinjskom” ovih je dana prava atrakcija na placu u Utrini, no tek je jedna u gomili raznolikih vrsta bundeva koje pune drvene klupe prodavača. Sezona im je ove godine, kažu, malo lošija nego lani zbog nestabilnog, hladnog vremena i slabog sunca koje nije dovoljno grijalo zemlju kad su ih na proljeće zasijali.

“Svinjska” paše uz rajčicu

No, bez obzira na to, Petar je na svom gospodarstvu na Jakuševcu uspio uzgojiti tikvu koja je toliko velika da je jedva obujmi rukama. Njegova “svinjska” buča narasla je na 13 kilograma, a da dođe do te veličine, trebalo je, kaže Vučarić, pola godine.

– Zasijao sam je početkom svibnja, a sad sam je odlučio prodati za 10 kuna po kilogramu. Odnosno, cijela tikva košta 130 kuna. Mnogi pitaju za cijenu, ali od prodaje još ništa – govori Vučarić dodajući da slične buče obično dosežu težinu od oko deset kilograma. Pristao bi, ističe, i da proda polovicu, a oni koji su je probali, kaže, znaju koliko je slatka, pogotovo kad se ispeče u pećnici.

– Jako paše i uz umak od rajčice – napominje Vučarić.

Fritaja od bundeve, sira i pancete Sastojci: 6 kriški sitno nasjeckane slanine, 1/2 male butternut tikve, 1 mala glavica luka, 1,5 žličica ružmarina, 6 velikih jaja, 1,5 šalica mlijeka, 1,5 šalica na kockice narezanog tvrdog sira (grana padano, parmezan i slični), prstohvat soli, papar. Priprema: Na tavi na laganijoj vatri obraditi sitno nasjeckanu slaninu, peći dvije minute dok ne porumeni. Dodati na kockice narezanu tikvu zajedno s nakosanim lukom te pirjati dok ne uvene, oko deset minuta. Pred kraj dodati na sitno nasjeckan ružmarin. U zdjeli umutiti jaja i mlijeko te dodati jednu šalicu sira. Posoliti i popapriti. Tu smjesu prebaciti na onu u tavi i na laganoj vatri peći oko pet minuta, dok se rubovi fritaje ne odvajaju od posude. Preostalih pola šalice sira posipati po vrhu i peći oko 15 minuta u pećnici na 200°C, dok ne poprimi zlatnu boju.

Neovisno o tome zvali ih buče, tikve ili bundeve, na našim su jelovnicima prisutne stoljećima, a upravo je tzv. svinjska među najstarijima, a godinama je bila i jedina vrsta na hrvatskim stolovima. Danas se na tržnicama, pak, može birati cijela paleta za 10 do 12 kuna po kilogramu, uključujući špageti-tikvu, sortu koja je na našem tržištu poznata tek odnedavno.

– Nju ne treba posebno ribati niti rezati jer ima meso u obliku špageta pa se niskokaloričnu “tjesteninu” može dobiti samo ako se sastruže vilicom – govori Ljubica Lipar, koja špageti-tikve uzgaja u Prepuštovcu. Na štandu drži i turban-tikve, poznate kao ukrasne, iako se mogu i jesti, a ima i muškatne, odnosno butternut buče, tzv. turkinje...

Zafrknuto ih je čistiti

– Najviše prodam one koje sama očistim i narežem na kockice. Takve verzije gotove za pripremu najviše vole mlade mame koje od njih rade kašice. Zašto ne kupuju cijele tikve? Vjerojatno nemaju vremena, a i boje se noža budući da tikve zna biti zafrknuto očistiti – kaže Lj. Lipar. Najbolja za kašice, preporučuje prodavačica na štandu OPG-a Svjetlane Kovačić, hokaido je tikva, dok je kabocha, dodaje, najmesnatija te time i najbolja za juhu.

– Buče su zapravo najveći hit među onima koji paze na liniju – govori Dragica Murat koja ove jesenske plodove uzgaja na Hreliću. Najveća navala, dodaje, tek počinje, a najviše ih prodaju za Noć vještica.