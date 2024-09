Kazališni ciklus za djecu i mlade na Peščenici: Predstave koje tematiziraju razvod roditelja, usamljenost i vršnjačko nasilje

Teatar Poco Loco drugu godinu za redom organizira kazališni ciklus pod nazivom Bolje da o tome (ne) razgovaramo, koji se kroz kazališne predstave za djecu i mlade, razgovore nakon izvedbi i podcaste bavi kompleksnim, često prešućivanim i nadasve važnim temama za djecu i mlade, kao što su razvod roditelja, smrt bliskih osoba, usamljenost, vršnjačko nasilje, seksualnost i mnoge druge. Ovogodišnji ciklus održat će se od 16. do 21. rujna u Centru kulture na Peščenici, a predstavili su ga : Dunja Fajdić i Dunja Vuković iz Teatra Poco Loco, Anja Planinčić, ravnateljica Centra kulture na Peščenici, prof. dr. sc. Darko Marčinko,predstojnik Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC Zagreb i urednik knjige Usamljenost i depresija te dr. sc. Ines Škuflić Horvat, dramska pedagoginja iz Teatra Tirena.

Bolje da o tome (ne) razgovaramo se ove godine održava drugi put i odražava veliku potrebu da se o ovakvom kazalištu za djecu i mlade ne samo govori, nego i da se takvo kazalište stvara. Kazalište ima ogroman potencijal da pomogne učiteljima i roditeljima otvarati one teme o kojima je teško naći riječi, izjavila je Dunja Fajdić iz Teatra PocoLoco.

– Od prijavljenih 16 predstava, odabrali smo šest iz Slovenije, Srbije i Hrvatske i to one koje su napravljene ciljano za osnovne i srednje škole, tj. za djecu koja još uvijek ne odlaze u kazalište samostalno. To su predstave koje govore o seksualnosti (Cure),nasilju prema onima koji su u trenutnom društvenom kontekstu “slabiji”, drugačiji(Poučni komadi), razvodu i disfunkcionalnoj obitelji (Onda kad smo se izgubili), o usamljenosti kod djece (Ja sam Akiko), o uzrocima tinejdžerskog nasilja (Zvjezdice) i o smrti i prolaznosti života (To je to?) – predstavila je Fajdić.

Ideja ciklusa je omogućiti zagrebačkoj publici da pogleda predstave iz regije koje su bile dovoljno hrabre u odabiru i umjetničkoj obradi određene tabu teme, ali još važnije koristiti te predstave za razgovor o temama koje se u predstavi javljaju. – Važno nam je bilo i da pronađemo predstave koje se obraćaju raznim ciljanim dobnim skupinama i njihovim temama, tako da ovogodišnji program nudi predstave za sve, od predškolarca do maturanata – zaključila je Dunja Fajdić.

Nakon svake predstave održat će se razgovori sa stručnjacima iz kazališta, medicine,psihologije, (socijalne) pedagogije i obrazovanja. Misija Centra kulture na Peščenici je biti mjesto koje okuplja i spaja te čini kulturu dostupnom svim zajednicama, kulturni centar je kanal koji omogućava umjetnosti govoriti i o onim temama koje nam nisu najugodnije, o kojima se ne priča, a moralo bi se. Centar kulture je mjesto koje putem svojih kulturnih programa može i treba poticati na društvenu odgovornost jer ima priliku utjecati na promjene u društvu koje može biti dolje, uključivo, tolerantno,velikodušno što ga u konačnici čini zdravim. Stoga je ova suradnja s Teatrom Poco Loco vrijedna kako za samu ustanovu tako i za doprinos razvoju društva u cjelini, o suradnji je rekla Anja Planinčić, ravnateljica Centra za kulturu na Peščenici.

Festival je ove godine regionalnog karaktera, sudjeluju tri hrvatske predstave iz Rijeke, Zagreba i Gline, dvije predstave iz Srbije te jedna predstava iz Slovenije. Svi posjetitelji imat će priliku upoznati zanimljive koprodukcije u kojima sudjeluju kulturni centri i festivali, umjetnička akademija te istraživački institut. Iz Rijeke dolazi Kolektiv Igralke u koprodukciji s HNK Ivan pl. Zajc i Zavod VIDNE s predstavom 'Cure' te iz Gline Glinjol Teatar u koprodukciji s Akademijom za umjetnost i kulturu iz Osijeka, s predstavom 'Poučni komadi', iz Srbije dolazi Kraljevačko pozorište s predstavom 'Onda kad smo se izgubili' te zanimljiva koprodukcija KC Pančevo i dva festivala - Budi Festivala i FEP-a s predstavom 'Ja sam Akiko'. Iz Slovenije Slovensko narodno kazalište iz Nove gorice u koprodukciji s Europskom kazališnom konvencijom dovodi razrednu predstavu' Zvjezdice'. Festival se zatvara subotnjom matinejom u 11 sati, predstavom za najmlađe Teatra Tirena iz Zagreba, 'To je to?', predstavila je selekciju Dunja Vuković iz Teatra Poco Loco.