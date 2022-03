Kamo ide novac iz zagrebačkog proračuna otkrivat će digitalni asistent ZaKo

Do prije deset dana bili su mahom stranci, a sada zajedno rade na stvaranju internetske platforme koja će na jednostavan i razumljiv način prikazati različite stavke gradskog proračuna. Mia Ribić studentica je dizajna na Arhitektonskom fakultetu, Nikica Šarić diplomirani ekonomist, Miroslava Kičić medicinska sestra i nastavnica u srednjoj školi, a Mišel Mešnjak softverski arhitekt koji radi u tvrtki koja se bavi osiguranjima. A povezuje ih to što su se prijavili na hackathon koji je posljednjeg vikenda veljače organizirao Grad Zagreb.

Ključna je transparentnost

Natjecanje je to u osmišljavanju, dizajnu i programiranju idejnog rješenja za buduću online platformu "Zagreb Smart City Hub", a jedna od osnovnih usluga joj je prikaz otvorenog gradskog proračuna na svima lako shvatljiv način. Osim Miroslave Kičić i Mišela Mešnjaka koji su životni partneri, nisu se poznavali sve dok ih organizatori natjecanja nisu posjeli i rekli im da sada rade zajedno. Tim su nazvali "4 za 5", a nakon tri dana radionica, sastanaka i dopisivanja preko WhatsAppa predstavili su svoju viziju rješenja koje je povjerenstvo hackathona odabralo kao najbolje. Kao pobjednici osvojili su 20.000 kuna te četiri električna romobila, a u dogovoru s Gradom nastavit će raditi na ideji.

– Cilj je stvoriti aplikaciju koja se može pregledati na svim uređajima, a poseban šarm daje joj naš digitalni asistent ZaKo koji bi korisnike vodio kroz zagrebački proračun – objašnjava M. Mešnjak, koji je zadužen za softversku izradu. Ime mu je nastalo od riječi Zagreb i kovanica, objašnjava njegova dizajnerica Mia Ribić, a osim što će digitalni asistent ljude navigirati kroz birokratski jezik u stavkama proračuna, odgovarat će im i na pitanja.

– Kroz ključne riječi poput "bilanca" i "porez" objašnjavat će im što to točno znači. Ljudi se teško snalaze u takvim podacima, a ZaKo će im olakšati. Cilj je da učini proračun pristupačnijim svima, a usto aplikaciji daje dušu – ističe.

Da stručni termini budu jasni i laicima pomoći će ekonomski stručnjak Nikica Šarić, a uloga Miroslave Kičić, ukratko, jest projekt realizirati prema željama prosječnog stanovnika Zagreba.

– Često se dogodi da dizajneri i programeri projektu pristupaju previše profesionalno, stoga mi je zadatak pružiti ekipi perspektivu prosječnog građanina i objasniti im što ljudi žele od buduće aplikacije – objašnjava.

ZaKo će, dakle, biti stručni pomagač u "plivanju" kroz proračun pa će uz njega Zagrepčani moći saznati koliko se točno novca potrošilo na gradnju škola, koliko na komunalnu infrastrukturu, a koliko, primjerice, na plaće djelatnika u nekom gradskom uredu. No želja je tima da funkcionalnosti aplikacije ne stanu na tome, već da korisnicima i vizualno predoče kako se troši gradski novac, pa su nam pokazali primjer Osnovne škole Miroslava Krleže, koja je upravo obnovljena.

– U aplikaciji smo prikazali kako je škola izgledala prije, a kako izgleda danas, da bi ljudi imali stvarnu sliku o tome kako se provode gradski projekti, sve sa željom da bude apsolutno transparentno – kaže Mia Ribić. Imaju ideju i kako dalje razviti aplikaciju.

Oglasna ploča i online ankete

– Želja nam je da se uspostavi i infozona u kojoj će se objavljivati stvari koje su korisne ljudima, a teško se pronađu navigirajući gradskim stranicama. Zamislite to kao svojevrsnu oglasnu ploču na kojoj se nalazi sve što će koristiti građanima. Voljeli bismo i da aplikacija sadrži način da se ljudi sami uključe u odluke Grada tako da, primjerice, mogu putem ankete glasati hoće li neka stavka biti uključena u proračun ili ne. Ali to su sad samo neke naše želje – ističe Mešnjak. Detalje buduće platforme pak dogovarat će s predstavnicima Grada, no sastanak se, s obzirom na to da je hackathon nedavno završen, još čeka. •